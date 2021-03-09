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В аэропорту Улан-Удэ произошла «сбойная» ситуация

В аэропорту Улан-Удэ произошла «сбойная» ситуация
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пассажиры возмущены отменой одного рейса и задержкой другого

Сегодня утром в аэропорту Улан-Удэ не улетели по расписанию сразу два рейса до Москвы. Пассажирка сообщила, что рейс авиакомпании «Победа» отменили, а с рейсом S7 произошла задержка.

- Бардак в аэропорту «Байкал», - написала пассажирка на странице гендиректора аэропорта Дмитрия Гармаева.

- Согласна! Задержка рейса и даже не объявляют на сколько. Дмитрий, так рекомендовала ваш аэропорт друзьям, вместо Иркутска - и вот результат. В 9:45 объявили, что вылет в 9:50, хотя все люди ещё в терминале, - добавила в комментариях ещё одна пассажирка.

Спустя некоторое время гендиректор аэропорта выложил видео, где объяснил ситуацию. По его словам, у самолётов обнаружили технические неисправности.

- Уважаемые пассажиры, у нас в международном аэропорту «Байкал» сегодня произошла сбойная ситуация – технические неисправности воздушных судов. Поэтому в данный момент невылетевшие пассажиры частично находятся в аэровокзале. Все меры предпринимаются. Вода, еда – всё необходимое есть. Авиакомпании, согласно федеральным правилам, сейчас будут кормить и поить людей, - сообщил Дмитрий Гармаев.

Он добавил, что «всё нормально, такие вещи случаются».

Пассажиров авиакомпании «Победа» повезли расселять в гостиницу.


Справка:

Если вылет задерживается более двух часов, то перевозчик должен:

- бесплатно предоставить напитки;
- обеспечить возможность сделать два телефонных звонка или отправить два сообщения по электронной почте;
- бесплатно пустить в комнату матери и ребёнка семьи с детьми до семи лет.

Если рейс задержали более чем на четыре часа, то авиакомпания должна предоставить горячее питание и дальше кормить пассажиров каждые шесть часов днём и восемь часов — ночью.

Если вылет перенесли более чем на восемь часов днём или более чем на шесть часов ночью, компания обязана разместить клиентов в отеле и обеспечить трансфер туда и обратно. При этом незнакомые люди не могут жить в одном номере.



Аэропорт "Байкал"
 
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