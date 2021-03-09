В аэропорту Улан-Удэ произошла «сбойная» ситуация

Он добавил, что «всё нормально, такие вещи случаются».

Пассажиров авиакомпании «Победа» повезли расселять в гостиницу.







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Сегодня утром в аэропорту Улан-Удэ не улетели по расписанию сразу два рейса до Москвы. Пассажирка сообщила, что рейс авиакомпании «Победа» отменили, а с рейсом S7 произошла задержка.- Бардак в аэропорту «Байкал», - написала пассажирка на странице гендиректора аэропорта Дмитрия Гармаева.- Согласна! Задержка рейса и даже не объявляют на сколько. Дмитрий, так рекомендовала ваш аэропорт друзьям, вместо Иркутска - и вот результат. В 9:45 объявили, что вылет в 9:50, хотя все люди ещё в терминале, - добавила в комментариях ещё одна пассажирка.Спустя некоторое время гендиректор аэропорта выложил видео, где объяснил ситуацию. По его словам, у самолётов обнаружили технические неисправности.- Уважаемые пассажиры, у нас в международном аэропорту «Байкал» сегодня произошла сбойная ситуация – технические неисправности воздушных судов. Поэтому в данный момент невылетевшие пассажиры частично находятся в аэровокзале. Все меры предпринимаются. Вода, еда – всё необходимое есть. Авиакомпании, согласно федеральным правилам, сейчас будут кормить и поить людей, - сообщил Дмитрий Гармаев.Если вылет задерживается более двух часов, то перевозчик должен:- бесплатно предоставить напитки;- обеспечить возможность сделать два телефонных звонка или отправить два сообщения по электронной почте;- бесплатно пустить в комнату матери и ребёнка семьи с детьми до семи лет.Если рейс задержали более чем на четыре часа, то авиакомпания должна предоставить горячее питание и дальше кормить пассажиров каждые шесть часов днём и восемь часов — ночью.Если вылет перенесли более чем на восемь часов днём или более чем на шесть часов ночью, компания обязана разместить клиентов в отеле и обеспечить трансфер туда и обратно. При этом незнакомые люди не могут жить в одном номере.