Улан-удэнок разыгрывали пикаперскими «подкатами»

Розыгрыш провели в торговом центре
В Улан-Удэ девушек поздравили с Международным женским днём необычным способом. Акцию устроил молодёжный центр Бурятии.
Молодой человек «подкатывал» к девушкам в торговом центре с помощью избитых приёмов. Он говорил: «У вас есть одна вещь, которую я бы хотел изменить. Это ваша фамилия», «А где ваши крылья? Мне сказали, что вы ангел», «Что на вашем лице? Это красота» и т.д.
После реакции девушек парень дарил им цветы и объяснял, что это розыгрыш.
Во время розыгрыша девушки терялись, некоторые отворачивались, а одна горожанка сразу раскусила, что их снимает скрытая камера.
Как сообщал «Байкал-Daily», акцию-розыгрыш организовывали и 23 февраля. Вместо поздравлений парни получали «повестку» в армию
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Розыгрыш провели в торговом центре
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