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Улан-удэнок разыгрывали пикаперскими «подкатами»

Улан-удэнок разыгрывали пикаперскими «подкатами»
Общество, 
Розыгрыш провели в торговом центре

В Улан-Удэ девушек поздравили с Международным женским днём необычным способом. Акцию устроил молодёжный центр Бурятии.

Молодой человек «подкатывал» к девушкам в торговом центре с помощью избитых приёмов. Он говорил: «У вас есть одна вещь, которую я бы хотел изменить. Это ваша фамилия», «А где ваши крылья? Мне сказали, что вы ангел», «Что на вашем лице? Это красота» и т.д.

После реакции девушек парень дарил им цветы и объяснял, что это розыгрыш.

Во время розыгрыша девушки терялись, некоторые отворачивались, а одна горожанка сразу раскусила, что их снимает скрытая камера.


Как сообщал «Байкал-Daily», акцию-розыгрыш организовывали и 23 февраля. Вместо поздравлений парни получали «повестку» в армию.

розыгрыш
 
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