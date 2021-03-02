В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе Бурятии нарушили закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций.
В селе Орлик имеется гидротехническое сооружение – дамба, которая защищает населённый пункт от паводковых вод реки Ока. Проверка показала, что собственник дамбы – муниципалитет не принимает надлежащие меры к обеспечению её безопасности.
- Администрацией муниципального образования не составлена и не представлена в Ростехнадзор декларация безопасности защитной дамбы, не заключён договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии, а также не внесены сведения о дамбе в Российской регистр гидротехнических сооружений, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В суд направлен иск об устранении выявленных нарушений закона.
Тункинский районный суд требования прокурора удовлетворил.
Решение суда не вступило в законную силу.
В районе Бурятии не заботились о дамбе
Общество, Фото:
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