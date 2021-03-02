 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 марта

01 марта

Популярное

В районе Бурятии не заботились о дамбе

В районе Бурятии не заботились о дамбе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе Бурятии нарушили закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций.

В селе Орлик имеется гидротехническое сооружение – дамба, которая защищает населённый пункт от паводковых вод реки Ока. Проверка показала, что собственник дамбы – муниципалитет не принимает надлежащие меры к обеспечению её безопасности.

- Администрацией муниципального образования не составлена и не представлена в Ростехнадзор декларация безопасности защитной дамбы, не заключён договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии, а также не внесены сведения о дамбе в Российской регистр гидротехнических сооружений, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В суд направлен иск об устранении выявленных нарушений закона.

Тункинский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Решение суда не вступило в законную силу.



прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В районе Бурятии не заботились о дамбе
В районе Бурятии не заботились о дамбе
Общество, 02.03.2021
В дело вмешалась прокуратура
Иркутск примет международный книжный фестиваль
Иркутск примет международный книжный фестиваль
Общество, 02.03.2021
Большая часть мероприятий «КнигаМарта» пройдёт онлайн
В Агинском округе хотят возобновить производство кумыса
В Агинском округе хотят возобновить производство кумыса
Общество, 01.03.2021
В настоящее время проект на стадии разработки
В Бурятии соревновались юные робототехники
В Бурятии соревновались юные робототехники
Общество, 01.03.2021
Объявлены результаты межрегионального конкурса «Шоу Роботов»
В Улан-Удэ завершился конкурс молодых педагогов
В Улан-Удэ завершился конкурс молодых педагогов
Общество, 01.03.2021
Гран-при выиграла воспитательница детского сада «Росинка»
В Бурятии проведут первенство по боксу
В Бурятии проведут первенство по боксу
Общество, 01.03.2021
Поединки пройдут среди юниоров и юниоров 17-18 лет
В Бурятии прошло первенство по лыжным гонкам среди школьников
В Бурятии прошло первенство по лыжным гонкам среди школьников
Общество, 01.03.2021
Победила команда Новоильинского агролицея
В Бурятии освятили храм в честь иконы Божией Матери
В Бурятии освятили храм в честь иконы Божией Матери
Общество, 01.03.2021
Митрополитом Иосифом были вручены епархиальные награды
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Общество, 01.03.2021
Соревнования прошли в Сахалинской области

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^