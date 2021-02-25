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В Улан-Удэ осудили убийцу и его напарницу

В Улан-Удэ осудили убийцу и его напарницу
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина помогла сокрыть преступление

В Улан-Удэ перед судом предстали убийца и женщина, которая помогла замести следы преступление.

Судом установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры ударом ножа убил сожителя своей матери. Женщина укрыла особо тяжкое преступление, уничтожив орудие преступления.

В судебном заседании подсудимые вину признали в полном объёме, раскаялись в содеянном.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы. С учётом отмены условно-досрочного освобождения и условного осуждения по приговорам 2019 года мужчине окончательно к отбытию назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Женщина признана виновной по ст. 316 УК РФ «Укрывательство преступлений». Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда Улан-Удэ.
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