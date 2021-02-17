Иркутск примет областной чемпионат по стрельбе из лука

Соревнования пройдут среди спортсменов с ПОДА



В зале стрельбы из лука дворца спорта «Труд» в Иркутске 27 февраля состоится чемпионат области по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 30 человек.



Соревнования проводятся в двух видах – классический и блочный лук. К участию в турнире допускаются спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и общими заболеваниями старше 18 лет. Главный судья чемпионата – Татьяна Максименко.



Предварительно заявки на участие в турнире принимаются на адрес электронной почты: irkvoi@irkvoi.ru до 26 февраля. Открытие чемпионата Иркутской области состоится в 10:45, начало соревнований – в 11:00, сообщает пресс-служба минспорта региона.



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