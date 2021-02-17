Соревнования пройдут среди спортсменов с ПОДА
В зале стрельбы из лука дворца спорта «Труд» в Иркутске 27 февраля состоится чемпионат области по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 30 человек.
Соревнования проводятся в двух видах – классический и блочный лук. К участию в турнире допускаются спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и общими заболеваниями старше 18 лет. Главный судья чемпионата – Татьяна Максименко.
Предварительно заявки на участие в турнире принимаются на адрес электронной почты: irkvoi@irkvoi.ru до 26 февраля. Открытие чемпионата Иркутской области состоится в 10:45, начало соревнований – в 11:00, сообщает пресс-служба минспорта региона.
Возрастное ограничение 0+
Иркутск примет областной чемпионат по стрельбе из лука
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В спецоперации участвовали более 200 правоохранителей
Для приёма нужно предварительно записаться
Бывший руководитель коммерческой организации нарушил закон о банкротстве
Ущерб составил более 16-и тысяч рублей
Соревнования пройдут среди спортсменов с ПОДА
Посмотреть на соревнования в прямом эфире смогут все желающие
В Улан-Удэ днём до -11 градусов
В экспозиции будут представлены как изделия мастеров, так и дипломные работы студентов
В Хабаровске состоялись соревнования по греко-римской борьбе среди юниоров
Победители конкурса получат подарки и призы
В мероприятии приняли участие жители восьми районов республики
Сейчас самочка находится на карантине
Всего было поощрено 26 человек
Жители республики решат какие объекты должны быть отремонтированы в первую очередь
Спортсменка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 кг