Об этом заявила главный санврач Светлана Лапа
В Забайкальском крае за первые четыре дня этой недели уровень заболеваемости COVID-19 снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлой. Об этом 29 января на заседании регионального оперативного штаба сообщила глава территориального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.
- За последние четыре дня этой недели идём со снижением заболеваемости. Взрывного подъёма заболеваемости не получили, - сказала главный санитарный врач края.
Светлана Лапа добавила, что только в семи районах отмечается рост заболеваемости. Это Балейский, Забайкальский, Красночикойский, Чернышевский, Нерчинский, Сретенский, Шилкинский районы.
Вице-премьер правительства региона Андрей Гурулев отметил, что стабилизация ситуации – заслуга забайкальских медиков.
- Хочется сказать несколько добрых слов в адрес наших медиков. Напряжённая ситуация в здравоохранении, которая была в последние месяцы прошлого года, исчерпана. Решены вопросы маршрутизации пациентов с коронавирусом, оказания им медицинской помощи. Продолжаем работу, - добавил он.
326 забайкальцев выздоровели от COVID-19 за последние сутки. Число победивших инфекцию с начала прошлого года составило 31 875 человек, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В Бурятии ситуация с коронавирусом стабильная. В этом месяце средний суточный прирост составляет 150 больных. Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 29 января ковид выявлен у 153 человек. Общее число случаев заражения достигло отметки 30 262.
В Забайкалье снизился уровень заболеваемости COVID-19
Общество, Фото:
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