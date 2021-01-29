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Коронавирусом заразились ещё 153 жителя Бурятии

Коронавирусом заразились ещё 153 жителя Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На Улан-Удэ приходится чуть больше половины случаев заражения

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 29 января общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии выросло до 30 262. Из них 54% (16 170) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За сутки ковид выявили у 153 жителей Бурятии. Из них 118 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.

Заболеваемость сохраняется на одном уровне: ежедневно в среднем выявляют по 150 заболевших. Для сравнения, днём прирост был 151 заразившийся, до этого +145, +148, +146, +147, +150, +153 и т.д.

За всё время выздоровели 27 675 человек, или 91%. Накануне вылечились 195 пациентов.

За сутки коронавирус унёс жизни двух человек. С начала пандемии зафиксирован 661 летальный случай.

В стационарах республики сегодня получает лечение 931 пациент с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 688. Занятость коечного фонда составляет 58 %.

В отделениях реанимации находится 79 пациентов (из них старше 65 лет – 46), на ИВЛ 29 пациентов (из них старше 65 – 22).

Также амбулаторное лечение проходят 995 пациентов с COVID-19.

Сегодня главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев в преддверии планируемой протестной акции напомнил жителям о запрете на массовые мероприятия и штрафах.

В Бурятии продлён введённый из-за коронавируса режим ограничительных мероприятий- до 28 февраля включительно.


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