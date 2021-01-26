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В Забайкалье родился «Фёдор в кубе»

В Забайкалье родился «Фёдор в кубе»
Общество,  Фото:pixabay.com
В Тарбагатае появился Фёдор Фёдорович Фёдоров

Фёдор Фёдоров из посёлка Тарбагатай Петровск-Забайкальского района Забайкальского края назвал своего новорожденного сына Фёдором. Теперь мальчик носит красивое имя – Фёдоров Фёдор Фёдорович.

- Мальчик стал третьим ребенком в семье. У него есть старшие брат и сестра. С рождением Фёдора семья стала многодетной, - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.

Напомним, что это не первый случай в Забайкалье. В прошлом году житель села Мангут Денис Денисов назвал своего новорожденного сына Денисом. Выбрав такое имя для сына, отец исполнил свою давнюю мечту.
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