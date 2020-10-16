В Кыринском районе зарегистрирован Денис Денисович Денисов
Денис Денисов из села Мангут Кыринского района Забайкальского края назвал своего новорожденного сына Денисом. Теперь мальчик носит красивое имя – Денисов Денис Денисович.
Назвав сына таким именем, отец исполнил свою давнюю мечту. А мама новорожденного Ирина счастлива из-за рождения сына и любит своего мужа. Поэтому споров из-за того, как назвать ребёнка, в семье не было. Мальчик стал вторым ребенком – первенец Денисовых тоже сын.
Теперь родители могут обратиться за положенными им выплатами. Региональный материнский капитал для детей, рождённых в 2020 году, составляет 184985,10 рублей. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
В Забайкалье родился «Денис в кубе»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сотрудники ГИБДД и «Лаборатории безопасности» провели первое выездное практическое мероприятие
Кража произошла, когда женщина мылась в бане
Женщина отделалась штрафом в 15 тысяч рублей
Отходы выпали из контейнера мусоровоза
Разработчики продолжат совершенствовать конструкцию
На суде женщина полностью признала свою вину
Отель появится в селе Сухая
Мужчина обчистил дачу
Начальные классы продолжат обучение в дистанционном формате
Мужчина ударил сожительницу кулаком
Машину он увидел за оградой дома
Мужчина тщательно заметал следы, но всё же был задержан следователями
За сутки выздоровели 47 человек, а заболели 139
Установлен новый коронавирусный антирекорд
Такое решение принял суд