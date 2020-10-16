В Забайкалье родился «Денис в кубе»

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

В Кыринском районе зарегистрирован Денис Денисович Денисов



Денис Денисов из села Мангут Кыринского района Забайкальского края назвал своего новорожденного сына Денисом. Теперь мальчик носит красивое имя – Денисов Денис Денисович.



Назвав сына таким именем, отец исполнил свою давнюю мечту. А мама новорожденного Ирина счастлива из-за рождения сына и любит своего мужа. Поэтому споров из-за того, как назвать ребёнка, в семье не было. Мальчик стал вторым ребенком – первенец Денисовых тоже сын.



Теперь родители могут обратиться за положенными им выплатами. Региональный материнский капитал для детей, рождённых в 2020 году, составляет 184985,10 рублей. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.

