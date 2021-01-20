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В Иркутской области открыта регистрация на Ангарский марафон

В Иркутской области открыта регистрация на Ангарский марафон
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Спортсмены пробегут на лыжах 4 дистанции

Регистрация на массовое спортивное событие Иркутской области – «Стройкомплекс БАМ Ангарский марафон-2021» – открыта сегодня, 20 января. Марафон пройдёт 22 февраля в лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский». Время старта – 12:00.

- Первые 50 участников уже заявили о своем намерении выйти на старт. Напомним, с 2020 года мероприятие входит во всероссийскую серию лыжных марафонов Russialoppet, – отметил PR-директор серии «Марафоны БАМ» Артём Детышев.

Спортсмены и любители здорового образа жизни могут выйти на четыре дистанции: марафон – 50 километров, «лайт» – 30 километров, минимарафон – 20 километров, для новичков – 5 километров. Результаты будут учитываться в кубковых зачётах марафонов БАМ и Russialoppet.

Соревнования пройдут с учётом всех рекомендаций Роспотребнадзора и соблюдением противоэпидемиологических мер. Участников, преодолевших 30 и 50 километров, традиционно ждёт уникальная медаль финишера. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

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Иркутская область марафон лыжные гонки спорт Ангарск
 
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