В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов
Ангарские спортсмены Даниил Вуйчицкий и Данил Утсель стали бронзовыми призёрами первенства ОГФСО «Юность России» по боксу среди юношей 15-16 лет и юниоров 19-22 лет, которое проводилось с 8 по 14 января в станице Суворовская Ставропольского края. В турнире приняли участие более 250 боксёров из различных регионов России.
Среди юношей 15-16 лет в весовой категории 80 кг третье место занял Данил Утсель. Ангарчанин уступил Вадиму Дзугаеву (Республика Северная Осетия – Алания), который победил в этой весовой категории. Серебряным призёром стал Роман Зорин из Пензенской области. Ещё одну бронзу получил Дени Муцольгов из Республики Ингушетия.
Среди юниоров в весовой категории 69 кг бронзовую награду выиграл Даниил Вуйчицкий. Он уступил в упорной борьбе в полуфинальной схватке Артёму Татояну (Республика Северная Осетия – Алания), ставшему победителем первенства. Серебряную награду завоевал Давид Гаглоев, ещё одну бронзу взял Сармат Келехсаев. Оба спортсмена представляли Республику Северная Осетия – Алания.
Даниил Вуйчицкий и Данил Утсель занимаются боксом у тренера Анатолия Дашко. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Боксёры Ангарска взяли «бронзу» первенства «Юности России»
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