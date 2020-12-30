 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 декабря

29 декабря

Популярное

В Улан-Удэ саженцы сажали в 20-градусный мороз

В Улан-Удэ саженцы сажали в 20-градусный мороз
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
ОНФ заявил о нарушениях при строительстве школьного физкультурного комплекса в Улан-Удэ

Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии добиваются устранения нарушений при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории школы № 22 Улан-Удэ. Из федерального бюджета на него выделено 28 млн руб. Подрядчик не укладывается в сроки и в 20-градусный мороз сажал саженцы и красил металлические конструкции, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.

23 ноября в СМИ появилось анонимное видео, на котором рабочие строительной организации выдалбливают мёрзлую землю и пытаются высаживать деревья во дворе школы. Активисты ОНФ выяснили, что, согласно контракту, работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса должны быть завершены до 31 октября. Рейд на место показал, что к концу ноября работы не были выполнены и наполовину.

- Отсутствовали спуск со спортплощадки, поручни, в мороз шла покраска ограждения сетки баскетбольной площадки. Зелёные насаждения высажены в нарушение технологии, а именно при низкой температуре воздуха, корни не закрыты перегноем или листвой. Кроме того, вместо заявленных 150 саженцев (50 калин, 50 берез и 50 елей) высажены 80, причём указанные в контракте 50 саженцев ели по факту отсутствовали. Лунки с саженцами не закопаны, как положено. Не обеспечена безопасность прохожих, так как большое количество посадочных лунок ничем не огорожено, а парковая зона вблизи школы завалена строительным мусором – остатками от металлоконструкций и демонтированного забора. Территория в таком состоянии опасна для передвижения по пришкольному двору для учащихся и сотрудников, - говорится в сообщении ОНФ в Бурятии.


Подрядчик пояснил, что сроки контракта затянулись из-за многократного пересмотра перечня работ по контракту и длительного ожидания согласования проекта. Кроме того, подрядчик сообщил, что окраска ограждений в морозы допустима, так как использовалась краска со спецдобавками, позволяющими применять ее в минусовые температуры. Высадка саженцев в мороз так же, по данным подрядчика, допустима, ведь применялись саженцы с закрытой корневой системой, а в грунт были добавлены чернозем и удобрения. Завершить работы по контракту подрядчик пообещал к 26 ноября.



В середине декабря эксперты ОНФ провели контрольный рейд и обнаружили, что устранена только малая часть нарушений. До сих пор не убраны строительный мусор и обломки металлоконструкций от старой спортивной площадки. Прилегающий к футбольному полю забор местами отсутствует, разобран. Саженцы ели высажены по факту в декабре при 20-градусном морозе, что губительно для деревьев и является нарушением всех технологий. Об этом сообщил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Республике Бурятия Дмитрий Замолотских, специалист по лесоведению и лесной пирологии.

А строительство физкультурно-спортивного комплекса в полной мере не завершено.

- Мы направили повторные запросы с просьбой привлечь подрядчика к ответственности за нарушение сроков контракта. Также будет проведён контрольный рейд весной по проверке приживаемости посаженных в ноябре и декабре саженцев. Со стороны ОНФ мы сделали запрос в администрацию с просьбой проверить приживаемость саженцев в летний период и в случае их гибели обязать подрядчика произвести озеленение территории в том же объеме за свой счет в рамках гарантии, – пояснил Замолотских.



саженцы деревьев ОНФ строительство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ машину изрисовали краской, требуя зарплату
В Улан-Удэ машину изрисовали краской, требуя зарплату
Общество, 30.12.2020
Минздрав Бурятии отреагировал на скандальную фотографию
Приставы Бурятии подарили детскому дому мебель
Приставы Бурятии подарили детскому дому мебель
Общество, 30.12.2020
Приставы вместе с Дедом Морозом навестили детей
В Улан-Удэ саженцы сажали в 20-градусный мороз
В Улан-Удэ саженцы сажали в 20-градусный мороз
Общество, 30.12.2020
ОНФ заявил о нарушениях при строительстве школьного физкультурного комплекса в Улан-Удэ
Лучшие спортсмены и тренеры Бурятии получили госпремии
Лучшие спортсмены и тренеры Бурятии получили госпремии
Общество, 30.12.2020
Во второй половине года бурятские спортсмены завоевали на чемпионатах и первенствах Европы и мира 12 медалей
Ещё у 189 жителей Бурятии выявили коронавирус
Ещё у 189 жителей Бурятии выявили коронавирус
Общество, 30.12.2020
Общее число случаев заражения приближается к 26 тысячам
В Бурятии ТОСу-победителю не передали деньги
В Бурятии ТОСу-победителю не передали деньги
Общество, 30.12.2020
«Окинушка» выиграла в республиканском конкурсе 40 тысяч рублей
В Бурятии по-прежнему морозно
В Бурятии по-прежнему морозно
Общество, 30.12.2020
Местами в республике температура опускалась до- 43
В Улан-Удэ откроют главную городскую ёлку
В Улан-Удэ откроют главную городскую ёлку
Общество, 29.12.2020
Прямую трансляцию события покажут по телевидению
Забайкальцев с Новым годом поздравил Юрий Соломин
Забайкальцев с Новым годом поздравил Юрий Соломин
Общество, 29.12.2020
К акции также присоединились Даши Намдаков, Виктор Шкулев и Дмитрий Ревякин
Улан-удэнская школа попала на «Доску почёта России»
Улан-удэнская школа попала на «Доску почёта России»
Общество, 29.12.2020
Такой чести удостоилась школа №38
В Ангарске собираются установить памятник врачам-героям
В Ангарске собираются установить памятник врачам-героям
Общество, 29.12.2020
Проект планируют реализовать в 2021 году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^