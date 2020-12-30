В Улан-Удэ саженцы сажали в 20-градусный мороз

- Отсутствовали спуск со спортплощадки, поручни, в мороз шла покраска ограждения сетки баскетбольной площадки. Зелёные насаждения высажены в нарушение технологии, а именно при низкой температуре воздуха, корни не закрыты перегноем или листвой. Кроме того, вместо заявленных 150 саженцев (50 калин, 50 берез и 50 елей) высажены 80, причём указанные в контракте 50 саженцев ели по факту отсутствовали. Лунки с саженцами не закопаны, как положено. Не обеспечена безопасность прохожих, так как большое количество посадочных лунок ничем не огорожено, а парковая зона вблизи школы завалена строительным мусором – остатками от металлоконструкций и демонтированного забора. Территория в таком состоянии опасна для передвижения по пришкольному двору для учащихся и сотрудников, - говорится в сообщении ОНФ в Бурятии.





Подрядчик пояснил, что сроки контракта затянулись из-за многократного пересмотра перечня работ по контракту и длительного ожидания согласования проекта. Кроме того, подрядчик сообщил, что окраска ограждений в морозы допустима, так как использовалась краска со спецдобавками, позволяющими применять ее в минусовые температуры. Высадка саженцев в мороз так же, по данным подрядчика, допустима, ведь применялись саженцы с закрытой корневой системой, а в грунт были добавлены чернозем и удобрения. Завершить работы по контракту подрядчик пообещал к 26 ноября.









Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии добиваются устранения нарушений при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории школы № 22 Улан-Удэ. Из федерального бюджета на него выделено 28 млн руб. Подрядчик не укладывается в сроки и в 20-градусный мороз сажал саженцы и красил металлические конструкции, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.23 ноября в СМИ появилось анонимное видео, на котором рабочие строительной организации выдалбливают мёрзлую землю и пытаются высаживать деревья во дворе школы. Активисты ОНФ выяснили, что, согласно контракту, работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса должны быть завершены до 31 октября. Рейд на место показал, что к концу ноября работы не были выполнены и наполовину.В середине декабря эксперты ОНФ провели контрольный рейд и обнаружили, что устранена только малая часть нарушений. До сих пор не убраны строительный мусор и обломки металлоконструкций от старой спортивной площадки. Прилегающий к футбольному полю забор местами отсутствует, разобран. Саженцы ели высажены по факту в декабре при 20-градусном морозе, что губительно для деревьев и является нарушением всех технологий. Об этом сообщил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Республике Бурятия Дмитрий Замолотских, специалист по лесоведению и лесной пирологии.А строительство физкультурно-спортивного комплекса в полной мере не завершено.- Мы направили повторные запросы с просьбой привлечь подрядчика к ответственности за нарушение сроков контракта. Также будет проведён контрольный рейд весной по проверке приживаемости посаженных в ноябре и декабре саженцев. Со стороны ОНФ мы сделали запрос в администрацию с просьбой проверить приживаемость саженцев в летний период и в случае их гибели обязать подрядчика произвести озеленение территории в том же объеме за свой счет в рамках гарантии, – пояснил Замолотских.