В Бурятии написали песню в поддержку медиков и больных ковидом

Песня называется «Поверь в себя»



Композитор Павел Толмачёв написал песню в поддержку медиков Бурятии и пациентов с COVID-19. Об этом сообщается в аккаунте минздрава республики в Instagram.



Павел Толмачёв является композитором, автором многих музыкальных произведений о БАМе, заслуженным работником культуры Бурятии, России, членом Союза композиторов Бурятии.



- Песня носит название «Поверь в себя». Многие люди, обнаружившие у себя COVID-19, теряются и отчаиваются. Не нужно паниковать, главное, обратиться к тем, кто придёт на помощь, а это - доброта и люди. Люди, которые указаны в припеве – наши медицинские работники, волонтёры. Низкий им поклон! Желаю землякам не отчаиваться, поверить в себя, и они почувствуют своё выздоровление. Врачам, медицинским сестрам, фельдшерам желаю сил и терпения, здоровья и никогда не болеть, - говорит Павел Толмачев.



«Поверь в себя»



Нелегко, Россиюшке моей живется,

Ковид одолел её людей.

Что поделать, мир от хвори весь трясётся.

Как избавиться от беды своей?

***

Припев: Есть на свете доброта и люди,

Волонтеры, скорая, врачи.

Только ты поверь в себя.

К тебе придут на помощь.

И оставишь недуг позади.

***

И поверь в себя, в свое исцеление.

И доверь ты жизнь врачам свою.

Сбрось с себя тревоги и сомненья.

А однажды скажешь:

-Спасибо! Я живу!

***

Припев: Есть на свете доброта и люди,

Волонтеры, скорая, врачи.

Только ты поверь в себя.

К тебе придут на помощь.

И оставишь недуг позади.

