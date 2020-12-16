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В Бурятии написали песню в поддержку медиков и больных ковидом

В Бурятии написали песню в поддержку медиков и больных ковидом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Песня называется «Поверь в себя»

Композитор Павел Толмачёв написал песню в поддержку медиков Бурятии и пациентов с COVID-19. Об этом сообщается в аккаунте минздрава республики в Instagram.

Павел Толмачёв является композитором, автором многих музыкальных произведений о БАМе, заслуженным работником культуры Бурятии, России, членом Союза композиторов Бурятии.

- Песня носит название «Поверь в себя». Многие люди, обнаружившие у себя COVID-19, теряются и отчаиваются. Не нужно паниковать, главное, обратиться к тем, кто придёт на помощь, а это - доброта и люди. Люди, которые указаны в припеве – наши медицинские работники, волонтёры. Низкий им поклон! Желаю землякам не отчаиваться, поверить в себя, и они почувствуют своё выздоровление. Врачам, медицинским сестрам, фельдшерам желаю сил и терпения, здоровья и никогда не болеть, - говорит Павел Толмачев.

«Поверь в себя»

Нелегко, Россиюшке моей живется,
Ковид одолел её людей.
Что поделать, мир от хвори весь трясётся.
Как избавиться от беды своей?
***
Припев: Есть на свете доброта и люди,
Волонтеры, скорая, врачи.
Только ты поверь в себя.
К тебе придут на помощь.
И оставишь недуг позади.
***
И поверь в себя, в свое исцеление.
И доверь ты жизнь врачам свою.
Сбрось с себя тревоги и сомненья.
А однажды скажешь:
-Спасибо! Я живу!
***
Припев: Есть на свете доброта и люди,
Волонтеры, скорая, врачи.
Только ты поверь в себя.
К тебе придут на помощь.
И оставишь недуг позади.
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