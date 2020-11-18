Продолжаются проверки масочного режима в общественном транспорте
Минтранс Бурятии и сотрудники ГИБДД продолжают рейды по проверке соблюдения масочного режима в автобусах и такси.
16 ноября две мобильные группы проверили соблюдение масочного режима на выезде из посёлка Аэропорт Улан-Удэ, а также на улице Бабушкина. Во время рейда было проверено пять автобусов межмуниципального сообщения и 12 такси, а также 78 человек. Масочный режим обеспечен во всех транспортных средствах, сообщили в минтрансе Бурятии.
- В соответствии с указом главы республики № 37 организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо обеспечить нахождение граждан в транспортных средствах при осуществлении перевозок пассажиров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы), - пояснили в министерстве.
За перевозку пассажиров без масок статьёй 15.1 закона Бурятии «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:
- для должностных лиц - от 2500 рублей до 7500 рублей;
- для юридических лиц - от 12500 рублей до 25 000 рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 9 октября в Улан-Удэ работают мобильные группы, которые проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте. В прошлом месяце сообщалось о выявленных нарушениях, причём за пассажиров без масок штрафы выписывали водителям. К пассажирам специально обращались с просьбой соблюдать обязательный масочный режим.
Улан-удэнцы приучились носить маски в автобусах
Общество, Фото:
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