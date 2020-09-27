Состоялось профилактическое мероприятие «Автобус»
В Улан-Удэ продолжаются мероприятия по предупреждению ДТП с участием общественного транспорта и профилактике соблюдения ПДД при осуществлении коммерческих перевозок. Автоинспекторы совместно с сотрудниками комитета по транспорту, предпринимательству и потребительскому рынку администрации города проводят сплошные проверки транспортных средств.
По результатам совместного мероприятия в городе проверено 25 единиц автомототранспорта. К административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения привлечены шесть водителей.
- Отметим, что контроль за общественным транспортом осуществляется с использованием специальных технических средств, поступивших в регион в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Улан-Удэ 6 маршрутчиков привлечены за нарушение ПДД
Общество, Фото:
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