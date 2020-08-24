Улан-удэнку оштрафовали за оскорбление сотрудницы аэропорта

Женщина была пьяна



В июле в дежурную часть Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте поступило заявление сотрудницы кассы аэропорта. Она сообщила об оскорблении её женщиной, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.



Женщина была привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.



Также в отношении неё было возбуждено административное дело за оскорбление. Судом она признана виновной в оскорблении, и ей назначено наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

