Женщина была пьяна
В июле в дежурную часть Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте поступило заявление сотрудницы кассы аэропорта. Она сообщила об оскорблении её женщиной, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.
Женщина была привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Также в отношении неё было возбуждено административное дело за оскорбление. Судом она признана виновной в оскорблении, и ей назначено наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Улан-удэнку оштрафовали за оскорбление сотрудницы аэропорта
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