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Улан-удэнку оштрафовали за оскорбление сотрудницы аэропорта

Улан-удэнку оштрафовали за оскорбление сотрудницы аэропорта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина была пьяна

В июле в дежурную часть Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте поступило заявление сотрудницы кассы аэропорта. Она сообщила об оскорблении её женщиной, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина была привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Также в отношении неё было возбуждено административное дело за оскорбление. Судом она признана виновной в оскорблении, и ей назначено наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
аэропорт суд прокуратура
 
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