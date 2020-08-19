В Улан-Удэ откроется выставка художников Дальнего Востока

Общество, Фото: пресс-служба национального музея РБ

На ней будут представлены работы студентов и преподавателей Дальневосточного института искусств



29 августа в художественном музее имени Ц.С. Сампилова в Улан-Удэ начнёт работать выставка-откровение «Дальний Восток. Параллели и меридианы». Выставка представит яркие творческие работы студентов и преподавателей Дальневосточного государственного института искусств.



- Дальневосточные параллели и меридианы, идущие с востока на запад и с юга на север, в контексте экспозиции формируют многочисленные точки пересечения художественных образов, стилей и творческих направлений. Дальневосточная художественная школа, возникшая на стыке московской и санкт-петербургской художественных традиций, объединяет всё это пышное разнообразие. Под влиянием уникальной истории, географии региона, а также благодаря близости утончённых культур азиатских стран, эта школа создала самобытное изобразительное искусство Дальнего Востока, имеющее как богатое наследие, так и новые идеи развития. Выставка «Дальний Восток. Параллели и меридианы» раскрывает дальневосточное изобразительное искусство во всей его многогранности и художественной глубине, – сообщает пресс-служба национального музея Бурятии.



Красочные полотна, графические работы, предметы декоративно-прикладного искусства, представленные на выставке молодыми художниками и признанными мэтрами, несут в себе историческую память и неповторимый колорит этого далекого, но близкого духовно региона России. В каждой работе, а их более восьмидесяти, можно ощутить дух бескрайних дальневосточных территорий – дух свободы, объединяющий художников разных поколений.



Проведение выставки стало возможным после вхождения Бурятии в состав Дальневосточного Федерального округа благодаря заключению договора о сотрудничестве между национальным музеем республики и Дальневосточным государственным институтом искусств.



Справка



Дальневосточный государственный институт искусств — российское государственное высшее учебное заведение, расположенное во Владивостоке. Это первый в России вуз, объединивший три вида искусства – музыку, театр, живопись. С 2008 года ректором вуза является лауреат международных конкурсов, профессор А.М. Чугунов.



Возрастное ограничение 6+

