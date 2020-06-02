Выставку организовали в библиотеке учреждения
В библиотеке улан-удэнской исправительной колонии № 8 организовали выставку литературы по профилактике наркомании. Мероприятие приурочено к проведению месячника, посвящённого международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
На выставке наглядно представлена информация о негативном влиянии наркотиков на организм человека и истории людей, которые справились со сложной жизненной ситуацией, в том числе с наркотической зависимостью, сообщили в пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии устроили антинаркотическую выставку
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