В улан-удэнской колонии устроили антинаркотическую выставку

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Выставку организовали в библиотеке учреждения



В библиотеке улан-удэнской исправительной колонии № 8 организовали выставку литературы по профилактике наркомании. Мероприятие приурочено к проведению месячника, посвящённого международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.



На выставке наглядно представлена информация о негативном влиянии наркотиков на организм человека и истории людей, которые справились со сложной жизненной ситуацией, в том числе с наркотической зависимостью, сообщили в пресс-служба УФСИН по Бурятии.

