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В улан-удэнской колонии устроили антинаркотическую выставку

В улан-удэнской колонии устроили антинаркотическую выставку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Выставку организовали в библиотеке учреждения

В библиотеке улан-удэнской исправительной колонии № 8 организовали выставку литературы по профилактике наркомании. Мероприятие приурочено к проведению месячника, посвящённого международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

На выставке наглядно представлена информация о негативном влиянии наркотиков на организм человека и истории людей, которые справились со сложной жизненной ситуацией, в том числе с наркотической зависимостью, сообщили в пресс-служба УФСИН по Бурятии.
УФСИН наркотики
 
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