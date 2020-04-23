В Бурятии запаслись лекарствами и медкислородом для больных коронавирусом

В республике сформировали необходимый резерв препаратов
В Бурятии сформирован резерв лекарственных препаратов, необходимых для лечения больных коронавирусом. Также создан запас медицинского кислорода, сообщили в пресс-службе минздрава республики.
Резерв составлялся из средств республиканского бюджета согласно временным методическим рекомендациям минздрава России.
Как сообщал «Байкал-Daily», по состоянию на 23 апреля в Бурятии зарегистрировано 167 случаев заражения коронавирусом
. Среди них в том числе 11 случаев на строительстве военного медцентра. Кроме того, коронавирусом заболели 23 вахтовика, прибывших из Ямало-Ненецкого автономного округа.
С таким предложением выступили в минздраве России
В республике сформировали необходимый резерв препаратов
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