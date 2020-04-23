За сутки обнаружили четырёх новых заражённых COVID-2019
В Бурятии вновь выросло число больных коронавирусом. Накануне их было 163, за сутки выявили ещё четыре случая. На 8 часов утра 23 апреля, зарегистрировано 167 лабораторно подтверждённых заражения COVID-2019, сообщили в республиканском оперштабе.
В том числе за весь период завершили лечение и выписались из больницы 55 человек. Только накануне выписали шесть выздоровевших пациентов. Также в статистику входят две смерти: одна пожилая больная скончалась 6 апреля, другая 14-го числа. В настоящее время лечение в стационарах проходят 110 человек.
В отделении реанимации находится четыре тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19. Одна больная, которой 90 лет, на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
- В республиканской инфекционной больнице на лечении находится 50 больных внебольничной пневмонией, из них с коронавирусной инфекцией – 30, старше 65 лет – 10 человек, в том числе с коронавирусной инфекцией – восемь человек, - уточнили в оперштабе.
На сегодня круг контактных лиц составляет 1271 человек, все лабораторно обследованы.
Накануне, 22 апреля начал работу дополнительный стационар для приёма пациентов с COVID-19 по ул. Солнечная, 4 «а».
За весь период в Бурятии взяты анализы на коронавирус более чем у 20 тысяч человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне было принято решение установить посты контроля на въездах в Бурятию, на границах с другими регионами.
Число случаев коронавируса в Бурятии приближается к 170
Происшествия, Фото:
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