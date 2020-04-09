Причиной этому стал коронавирус
В связи с пандемией коронавирусной инфекции проведение XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана» в Забайкалье переносится с 16-18 июля 2020 года на июнь 2021 года.
- Все подготовительные, организационные работы продолжатся. В течение года будут проведены отборочные мероприятия по творческим и спортивным направлениям. Объём строительных, ремонтных работ сохранится и пройдёт по запланированному графику, - сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
Один раз в два года «Алтаргана» собирает под своим флагом участников со всех уголков мира и многочисленных регионов России. Традиционно в международном фестивале принимают участие делегации Монголии, Китая, Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края.
Недавно «Байкал-Daily» представлял фотоархив Сергея Тарасенко, посвящённый «Алтаргане», которую впервые принимала Бурятия в 2006 году.
Всебурятский фестиваль «Алтаргана» перенесли на год
Общество, Фото:
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