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Всебурятский фестиваль «Алтаргана» перенесли на год

Всебурятский фестиваль «Алтаргана» перенесли на год
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Причиной этому стал коронавирус

В связи с пандемией коронавирусной инфекции проведение XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана» в Забайкалье переносится с 16-18 июля 2020 года на июнь 2021 года.

- Все подготовительные, организационные работы продолжатся. В течение года будут проведены отборочные мероприятия по творческим и спортивным направлениям. Объём строительных, ремонтных работ сохранится и пройдёт по запланированному графику, - сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Один раз в два года «Алтаргана» собирает под своим флагом участников со всех уголков мира и многочисленных регионов России. Традиционно в международном фестивале принимают участие делегации Монголии, Китая, Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края.

Недавно «Байкал-Daily» представлял фотоархив Сергея Тарасенко, посвящённый «Алтаргане», которую впервые принимала Бурятия в 2006 году. 
Алтаргана коронавирус
 
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