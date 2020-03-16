В КГХ прошла встреча с зоозащитниками и ООО «МИГ»
12 марта под руководством председателя комитета городского хозяйства (КГХ) Улан-Удэ Сергея Гашева прошла встреча представителей ведомства, зоозащитников и ООО «МИГ», которое стало победителем электронного аукциона на определение подрядной организации по отлову животных.
- На встрече обсудили вопросы организации деятельности ООО «МИК» по отлову, стерилизации собак и других процедур, предусмотренных 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», наметили план дальнейшего взаимодействия, - сообщили в комитете.
Ключевым моментом встречи стало решение ускорить процедуру подписания контракта, чтобы подрядная организация как можно скорее приступила к отлову животных в рамках федерального закона.
‐ Мы должны в первую очередь обеспечить безопастность людей в городе Улан-Удэ, - отметил Сергей Гашев.
По закону на подписание договора отводится 10 дней, однако урегулировать все вопросы можно раньше, если стороны выполнили все необходимые для заключения контракта условия.
Отловом собак в Улан-Удэ намерены заняться как можно быстрее
Общество, Фото:
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