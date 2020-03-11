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Стало известно, кто займётся отловом собак в Улан-Удэ

Стало известно, кто займётся отловом собак в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Победитель торгов должен отловить до конца этого года 2395 собак

Стали известны результаты торгов на определение подрядчика, который будет заниматься отловом собак в Улан-Удэ (оказание услуг по выполнению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев). Электронный аукцион прошёл накануне, 10 марта.  

Победителем на торгах стала компания ООО «МИК». При начальной цене контракта в 9,3 млн эта фирма предложила провести работы за 8 млн 410 тысяч рублей, тогда как конкуренты (ИП Башкуев С.Ф.) оценили будущие работы немного повыше – в 8 млн 456 тысяч.

Судя по техзаданию, победитель аукциона должен отловить до конца этого года 2395 собак.

В столице Бурятии фирма с таким названием - ООО «МИК» - зарегистрирована по улице Жердева. Уставной капитал организации – 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности - деятельность в области архитектуры.

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 февраля завершился аукцион на оказание услуг по выполнению мероприятий по обращению с животными без владельцев в Улан-Удэ. После подведения итогов конкурсная процедура признана несостоявшейся. Единственная заявка, поданная для участия в торгах, была оформлена с нарушениями, что автоматически аннулирует результаты аукциона.

Отмечалось, что для определения подрядной организации в ближайшее время будет повторно объявлен конкурс. Начальная максимальная цена контракта – 18 689 401 рублей, на отлов 4790 собак. Деньги выделены из республиканского бюджета.

И, судя по всему, было решено разделить внушительную сумму на отлов собак на 2 части, разыграть отдельно.

Напомним, с 1 января 2020 года запрещено усыплять отловленных животных. Предполагается два сценария: первый вариант «поймал – стерилизовал – отпустил», либо собака содержится в приюте.

отлов бездомных животных
 
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