Отмену турнира по борьбе в Бурятии объяснили коронавирусом

На турнир «Baikal Open» должны были прилететь делегации из 13 стран, которые могли бы привезти опасный вирус
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня стало известно об отмене юбилейного XXV международного турнира по вольной борьбе среди мужчин «Baikal Open» на призы главы Бурятии, который должен был стать репетицией предстоящего чемпионата России по вольной борьбе. Стало известно, что причиной отмены соревнования стала угроза завоза коронавируса.
- Вчера на заседании республиканского оперативного штаба по решению вопросов с угрозой распространения коронавирусной инфекции было принято решение об отмене XXV международного турнира по вольной борьбе «Baikal Open». В первую очередь это связано с рисками распространения и угрозами завоза представителями других стран, которые должны были принять участие в данном турнире, коронавирусной инфекции. И во избежание всех этих рисков с учётом мнений жителей Бурятии и событий, которые развиваются в мире, решением комиссии было принято решение всё-таки отменить этот турнир. Но мы до последнего думали, что его проведём, - пояснил журналистам министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.
Турнир «Baikal Open» в этом году переносится не будет, принято решение провести соревнование в 2021 году.
- В этом году этот турнир мы проводить не будем с учётом того, что у нас впереди большое спортивное мероприятие – чемпионат страны, которое в том числе финансово затратное, - отметил министр.
В отменившемся турнире были заявлены команды из 13 стран, в том числе из Монголии, Финляндии, Латвии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Украины. Страны со сложной ситуацией с коронавирусной инфекцией участвовать в соревнованиях не планировали.
- В этом году мы ожидали большое количество участников, но многие сразу отказались в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. И 13 стран уже подтвердили своё участие, и сейчас они уже не вылетели, либо кто вылетел, разворачиваются в Москве и улетают обратно в свои страны, - добавил Вячеслав Дамдинцурунов.
Тем временем, в Бурятии готовятся к проведению предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе, который состоится 22-27 апреля в Улан-Удэ.
- Как таковых запретов на проведение международных соревнований нет. Есть рекомендации Роспотребнадзора не выезжать в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, не принимать страны, где проблема с данной ситуацией в нашей стране. Что касается внутренних соревнований – всероссийских, межрегиональных - пока таких запретов нет, и мы надеемся, что ситуация всё-таки к концу марта нормализуется в целом в мире, и угроз для проведения чемпионата страны надеюсь, что не будет. С технической точки зрения у нас всё к чемпионату России готово. С точки зрения других моментов проведённый женский чемпионат мира по боксу нам позволяет провести чемпионат России на высоком организационном уровне, - заключил министр.
По данным Всемирной организации здравоохранения, случаи заболевания зарегистрировали в 64 странах, помимо Китая. В самом Китае зафиксировали более 80,1 тыс. заболевших, 2943 человека умерли. Всего в мире заболели более 90 тыс. человек.
Отмену турнира по борьбе в Бурятии объяснили коронавирусом
Общество, Фото:
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