Бурятские города рассказали, на что потратят выигранные 115 млн рублей

Закаменск и Гусиноозёрск выиграли всероссийский конкурс по благоустройству
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, Закаменск и Гусиноозёрск стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Николай Рузавин, министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики Бурятия поздравил победителей и пожелал, чтобы после реализации все проекты только подчеркнули культурную идентичность малых городов.
Благодаря победе в Бурятию дополнительно из федерального бюджета поступит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 115 млн рублей. Из них Закаменск получит 45 млн рублей, а Гусиноозёрск – 70 млн рублей на реализацию своих проектов.
Победители боролись за победу в 4 категориях, которые распределялись в зависимости от численности населения городов. Город Гусиноозёрск соревновался в категории с населением 20-50 тыс. человек, в которой было подано 116 заявок. Город Закаменск – в категории до 20 тыс. человек, где участвовала 101 заявка.
В Закаменске будет благоустроена улица Титова с прилегающими к ней территориями. Благоустройство улицы Титова продолжает преображение центральной части города Закаменск, будет служить связующим звеном между событийным центром (сквер Седлецкого) и культурным (центральная площадь). Проект подразумевает объединение пешеходного и автомобильного движений с ограничением по скорости, организацию пространств для активного отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий.
- Изюминка проекта именно в использовании решений, которые раскрывают историю города, как дань памяти первопроходцам, добывавшим руду. Будут использоваться такие материалы, как природная кора, из которой раньше мастерили корьевые домики, в центре сквера будет установлен детский игровой комплекс в форме бульдозера. Озеленение останется и приумножится, МАФы будут повторять контуры кристалла и гор, – сказал Михаил Цыренов, глава МО ГП «Город Закменск».
Проект-победитель города Гусиноозёрск предполагает благоустройство сквера и бульвара в центре города. Участок проектирования окружён двумя детскими садами и школой – со стороны сквера, и главным торговым центром и аллеей со стороны бульвара.
За основу концепции была взята история города и его главный символ – Гусь. Так цвета и фактуры материалов основываются на окрасе птицы и форме её перьев. Также эта тематика поддерживается и в выборе малых архитектурных форм, закладываемых в проект, – рассказал Андрей Кудряшов, глава администрации МО ГП «Город Гусиноозёрск».
В проектных решениях также была использована ещё одна характерная черта региона – деревянное зодчество. Отделка домов деревянной черепицей стала основой для создания уникального паттерна для отделки основных объектов в сквере.
По информации пресс-службы министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Бурятия направила на конкурс проекты четырёх городов: Северобайкальска, Гусиноозёрска, Закаменска и Бабушкина. У городов, чьи проекты не прошли в финал есть возможность испытать свои силы снова. Нововведение конкурса в том, то в этом году будут определены победители 2021 и 2022 годов. Заявки городами должны быть поданы до 1 июня этого года, а победители будут определены до 1 сентября 2020 года.
В прошлом году город Кяхта одержал победу во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в номинации «Исторические поселения». Грант составил 54 млн рублей. На эти средства до конца 2020 года будет реализован проект по благоустройству центра Кяхты.
Всего на всероссийский конкурс было подано 300 заявок, из них победителями стали 80 проектов из 43 регионов страны. Общий призовой фонд конкурса составил 5 млрд рублей. Победителями также стали забайкальский город Шилка с проектом «Город Мастеров»; 2 города из Иркутской области: Тулун с проектом «Тулун ИЯ» и Свирск с проектом Свирской ривьеры. Все победители получат субсидии на благоустройство общественных территорий из федерального бюджета в размере от 40 до 85 млн рублей.
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