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Два города Бурятии выиграли 115 млн рублей на благоустройство

Два города Бурятии выиграли 115 млн рублей на благоустройство
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Результаты конкурса стали известны вчера

Города Закаменск и Гусиноозерск стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Из федерального бюджета Закаменск получит 45 млн рублей на благоустройство улицы Титова, а Гусиноозерск – 70 млн рублей на преображение бульвара и сквера в центре города.

Победители были объявлены сегодня, 28 февраля, в Тюмени во время второго всероссийского форума малых городов и исторических поселений. В прошлом году Кяхта одержала победу во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в номинации «Исторические поселения». 

Грант составил 54 млн рублей. На эти средства до конца 2020 года будет реализован проект по благоустройству центра города, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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