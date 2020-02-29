Два города Бурятии выиграли 115 млн рублей на благоустройство

Результаты конкурса стали известны вчера



Города Закаменск и Гусиноозерск стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.



Из федерального бюджета Закаменск получит 45 млн рублей на благоустройство улицы Титова, а Гусиноозерск – 70 млн рублей на преображение бульвара и сквера в центре города.



Победители были объявлены сегодня, 28 февраля, в Тюмени во время второго всероссийского форума малых городов и исторических поселений. В прошлом году Кяхта одержала победу во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в номинации «Исторические поселения».





Грант составил 54 млн рублей. На эти средства до конца 2020 года будет реализован проект по благоустройству центра города, сообщает пресс-служба республиканского правительства.



