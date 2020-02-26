Животных в Советском районе Улан-Удэ прививают от бешенства

Сегодня и завтра, 27 февраля, ветеринары будут ставить вакцины от бешенства домашним животным в микрорайоне Сокол в Улан-Удэ. С 28 апреля по 1 марта включительно передвижной пункт вакцинации установят в микрорайоне Аэропорт, сообщает пресс-служба мэрии города.
Как сообщал «Байкал-Daily», массовая вакцинация домашних животных от опасной болезни, которая может передаваться человеку, проводится в Улан-Удэ с 18 февраля. Основные мероприятия по вакцинации сейчас идут в Советском районе, на границе с которым была обнаружена дикая лиса, заражённая бешенством. В связи с этим в Улан-Удэ введён режим повышенной готовности.
Бешенство – это острое вирусное инфекционное заболевание животных и человека, поражающее центральную нервную систему с частым смертельным исходом в результате паралича дыхания или остановки сердца. Вирус выделяется со слюной больного животного.
- Если вас покусало животное, нужно срочно: промыть рану с мылом водой, края прижечь йодом или зелёнкой, наложить стерильную повязку, немедленно обратиться в антирабический кабинет. Просим всех владельцев домашних животных ответственно отнестись к вакцинации своих питомцев, - предупреждают специалисты.