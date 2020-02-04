В Улан-Удэ носуха впервые за зиму вышла на прогулку

Обитают носухи в основном в тропических лесах
В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ носуха Носик в первый раз за зиму вышла на прогулку.
- Опять холода и морозы, а ведь Носик наш в выходные согласился в первый раз за зиму погулять выйти! Правда, пока только на крылечко, - шутят сотрудники музея.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году в уголке живой природы Этнографического музея появился новый питомец – носуха из семейства енотовых
. Эти зверьки обитают в Южной и Северной Америке.
Животное назвали Носиком, это самец, летом ему исполнилось четыре года.
Обитают носухи в основном в тропических лесах
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