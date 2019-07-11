Носухе скоро исполнится четыре года
В уголке живой природы Этнографического музее народов Забайкалья в Улан-Удэ появился новый питомец. Им стал носуха из семейства енотовых. Зверьки обитают в Южной и Северной Америке.
Животное назвали Носиком, это самец, ему в августе исполнится четыре года. Из еды он предпочитает мясо, в основном курицу, но не откажется от фруктов, овощей и яиц.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2018 года в живом уголке поселился тигрёнок по кличке Ермак. В Улан-Удэ его привезли из в Барнаульского зоопарка.
В Этнографическом музее в Улан-Удэ поселился Носик
Общество, Фото:
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