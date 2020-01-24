 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Января

23 Января

Популярное

В Бурятии матери, оставившей детей одних в квартире, грозит уголовное преследование

В Бурятии матери, оставившей детей одних в квартире, грозит уголовное преследование
Общество, 
Дети изъяты из семьи

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 января в Улан-Удэ инспектор ПДН Баяна Фёдорова в ходе проверки семьи, состоящей на профилактическом учёте, выявила противоправное деяние.  

Матери девочек дома не оказалось: инспектору пришлось долго стучать в дверь квартиры, после чего из помещения послышался детский голос. 

Специалисту удалось выяснить у ребёнка, что мамы дома нет, в квартире холодно, а дети – девочки, одной из которых 1 год и 9 месяцев, второй - четыре года – с утра ничего не ели. В итоге инспектор вызвала службу МЧС, а также органы опеки и попечительства.

Войдя в помещение, представители служб, действительно, обнаружили отсутствие еды в доме и антисанитарию. Дети были изъяты из семьи, у одной из малышек было диагностировано обморожение пальцев рук. 

В прошлом году злоупотребляющая спиртным горожанка дважды привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. В настоящее время готовятся документы для лишения матери родительских прав. 
  
- Органами внутренних дел по данному факту проводится разбирательство. Однако в связи с общественным резонансом, который вызвали сообщения о совершении матерью противоправных действий в отношении малолетних детей, руководитель следственного отдела по Железнодорожному району СУ СК России по Бурятии обратился к прокурору района и инициировал рассмотрение вопроса о передаче материалов, связанных с указанными фактами жестокого обращения с детьми, в следственные органы Следственного комитета для уголовного преследования женщины, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.

Также следствие намерено проверить сведения о возможных фактах ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов опеки и попечительства и принять по ним правовое решение. 
лишение родительских прав уголовная ответственность
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Байкальский Дед Мороз вошёл в десятку лучших в России
Байкальский Дед Мороз вошёл в десятку лучших в России
Общество, 24.01.2020
Он входит в топ-10 рейтинга уже третий год подряд
Детский дом из Бурятии стал призёром конкурса сайтов
Детский дом из Бурятии стал призёром конкурса сайтов
Общество, 24.01.2020
В нём приняли участие почти 300 организаций из разных регионов страны
Забайкалье выиграло чемпионат ДФО по настольному теннису
Забайкалье выиграло чемпионат ДФО по настольному теннису
Общество, 24.01.2020
Женская сборная региона стала победителем соревнований в Якутске
В Иркутске проходит Сибирский фестиваль робототехники
В Иркутске проходит Сибирский фестиваль робототехники
Общество, 24.01.2020
Его участниками стали около 800 юных инженеров
Россияне смогут получить бесплатный доступ к «ВКонтакте» и «Яндексу»
Россияне смогут получить бесплатный доступ к «ВКонтакте» и «Яндексу»
Общество, 24.01.2020
Составлен предварительный перечень сайтов, доступ к которым могут сделать бесплатным даже при нулевом балансе
В школах Улан-Удэ проведут урок памяти «Блокадный хлеб»
В школах Улан-Удэ проведут урок памяти «Блокадный хлеб»
Общество, 24.01.2020
Также к акции присоединятся и детские сады
В Улан-Удэ открылась выставка художницы Зинаиды Барковой
В Улан-Удэ открылась выставка художницы Зинаиды Барковой
Общество, 24.01.2020
В своих картинах художница показывает исчезающую красоту живой природы
Улан-удэнец отсудил компенсацию после отравления шаурмой
Улан-удэнец отсудил компенсацию после отравления шаурмой
Общество, 24.01.2020
Во время проверок управление Роспотребнадзора выявило грубые санитарные нарушения в павильоне  
В Забайкалье жители Китая пытались подкупить полицейских
В Забайкалье жители Китая пытались подкупить полицейских
Общество, 24.01.2020
У туристов отсутствовал полис медицинского страхования
В Иркутске открылась после ремонта муниципальная баня
В Иркутске открылась после ремонта муниципальная баня
Общество, 24.01.2020
Баня пользуется спросом у населения


Таможенники Бурятии передали коллегам из Монголии 2300 снимков грузового транспорта
Таможенники Бурятии передали коллегам из Монголии 2300 снимков грузового транспорта
Общество, 24.01.2020
Накануне международного дня таможенника Бурятская таможня рассказала об итогах сотрудничества с монгольскими коллегами
«Бурятский Джеки Чан» разрубил полено в кувырке
«Бурятский Джеки Чан» разрубил полено в кувырке
Общество, 24.01.2020
Арсалан Аюшеев удивил пользователей соцсетей новым эффектным трюком с топором

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^