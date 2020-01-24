В Бурятии матери, оставившей детей одних в квартире, грозит уголовное преследование

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 января в Улан-Удэ инспектор ПДН Баяна Фёдорова в ходе проверки семьи, состоящей на профилактическом учёте, выявила противоправное деяние.
Матери девочек дома не оказалось: инспектору пришлось долго стучать в дверь квартиры, после чего из помещения послышался детский голос.
Специалисту удалось выяснить у ребёнка, что мамы дома нет, в квартире холодно, а дети – девочки, одной из которых 1 год и 9 месяцев, второй - четыре года – с утра ничего не ели. В итоге инспектор вызвала службу МЧС, а также органы опеки и попечительства.
Войдя в помещение, представители служб, действительно, обнаружили отсутствие еды в доме и антисанитарию. Дети были изъяты из семьи, у одной из малышек было диагностировано обморожение пальцев рук.
- Органами внутренних дел по данному факту проводится разбирательство. Однако в связи с общественным резонансом, который вызвали сообщения о совершении матерью противоправных действий в отношении малолетних детей, руководитель следственного отдела по Железнодорожному району СУ СК России по Бурятии обратился к прокурору района и инициировал рассмотрение вопроса о передаче материалов, связанных с указанными фактами жестокого обращения с детьми, в следственные органы Следственного комитета для уголовного преследования женщины, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.
Также следствие намерено проверить сведения о возможных фактах ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов опеки и попечительства и принять по ним правовое решение.