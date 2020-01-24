В Бурятии матери, оставившей детей одних в квартире, грозит уголовное преследование







- Органами внутренних дел по данному факту проводится разбирательство. Однако в связи с общественным резонансом, который вызвали сообщения о совершении матерью противоправных действий в отношении малолетних детей, руководитель следственного отдела по Железнодорожному району СУ СК России по Бурятии обратился к прокурору района и инициировал рассмотрение вопроса о передаче материалов, связанных с указанными фактами жестокого обращения с детьми, в следственные органы Следственного комитета для уголовного преследования женщины, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.



Также следствие намерено проверить сведения о возможных фактах ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов опеки и попечительства и принять по ним правовое решение.

