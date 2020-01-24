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Улан-удэнка оставила детей в холодной квартире без еды

Улан-удэнка оставила детей в холодной квартире без еды
Общество, 
У одной из девочек диагностировано обморожение пальцев рук

12 января в Улан-Удэ инспектор ПДН Баяна Фёдорова в ходе очередной проверки семьи, состоящей про профилактическом учёте, выявила противоправное деяние.

Сотрудницу насторожил тот факт, что мать двоих детей избегает встреч с представителями надзорных органов. Ей пришлось долго стучать в дверь квартиры, где проживает 27-летняя улан-удэнка, после чего из помещения послышался детский голос.

Инспектору удалось выяснить у ребёнка, что матери нет дома, в квартире холодно, а дети – девочки, одной из которых 1 год и 9 месяцев, второй - четыре года – с утра ничего не ели. Поняв, что ситуация грозит малолетним опасностью, она вызвала службу МЧС, а также органы опеки и попечительства.

Войдя в помещение, представители служб, действительно, обнаружили отсутствие еды в доме и антисанитарию, а у старшей из девочек были воспалены пальцы рук. Дети были изъяты из семьи: малышка помещена в Дом ребёнка, четырёхлетняя девочка – в медучреждение. У неё диагностировано обморожение пальцев рук.



22 января задержали нерадивую мать двоих детей. Выяснилось, что сейчас женщина является подсудимой по уголовному делу о краже. Женщина помещена в СИЗО.

- В прошлом году злоупотребляющая спиртным горожанка дважды привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, но должных выводов не сделала. В настоящее время готовятся документы для лишения матери родительских прав, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.




ПДН лишение родительских прав
 
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