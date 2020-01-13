Четверым ангарчанам вручили поощрение за помощь МВД

Общество, Фото: пресс-служба администрации Ангарского городского округа

Они приняли активное участие в раскрытии преступлений



10 января в Ангарске состоялась торжественная церемония награждения в рамках итогового оперативного совещания управления МВД России по Ангарскому городскому округу. Мэр округа Сергей Петров вручил благодарности и денежное вознаграждение за проявленную инициативу и содействие полиции четверым жителям территории.



Так, Сергей Веснин стал очевидцем преступления, когда в 12а микрорайоне неизвестный мужчина похитил сумку. Нападавший попытался скрыться. Сергей начал преследование, в ходе которого злоумышленник обронил собственные документы. По ним сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого.



За активное участие в патрулировании и оказание помощи при задержании правонарушителей поощрены представители «Ангарской народной казачьей дружины» и «Народной милиции Мегета».



Дружинники Евгений Богданов и Сергей Мамедов в составе пешего поста вместе с сотрудником полиции получили ориентировку о совершённом разбойном нападении. Мужчины задержали подозреваемого, у которого в ходе осмотра был обнаружен залоговый билет на похищенный сотовый телефон.



При патрулировании территории в деревне Зуй дружинник Игорь Иванов совместно с участковым уполномоченным полиции задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений.



Денежные выплаты за счёт средств муниципальной программы «Безопасность и правопорядок» ежегодно получают порядка 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа.

