Они приняли активное участие в раскрытии преступлений
10 января в Ангарске состоялась торжественная церемония награждения в рамках итогового оперативного совещания управления МВД России по Ангарскому городскому округу. Мэр округа Сергей Петров вручил благодарности и денежное вознаграждение за проявленную инициативу и содействие полиции четверым жителям территории.
Так, Сергей Веснин стал очевидцем преступления, когда в 12а микрорайоне неизвестный мужчина похитил сумку. Нападавший попытался скрыться. Сергей начал преследование, в ходе которого злоумышленник обронил собственные документы. По ним сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого.
За активное участие в патрулировании и оказание помощи при задержании правонарушителей поощрены представители «Ангарской народной казачьей дружины» и «Народной милиции Мегета».
Дружинники Евгений Богданов и Сергей Мамедов в составе пешего поста вместе с сотрудником полиции получили ориентировку о совершённом разбойном нападении. Мужчины задержали подозреваемого, у которого в ходе осмотра был обнаружен залоговый билет на похищенный сотовый телефон.
При патрулировании территории в деревне Зуй дружинник Игорь Иванов совместно с участковым уполномоченным полиции задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений.
Денежные выплаты за счёт средств муниципальной программы «Безопасность и правопорядок» ежегодно получают порядка 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа.
Четверым ангарчанам вручили поощрение за помощь МВД
Общество, Фото:
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