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Четверым ангарчанам вручили поощрение за помощь МВД

Четверым ангарчанам вручили поощрение за помощь МВД
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Ангарского городского округа
Они приняли активное участие в раскрытии преступлений

10 января в Ангарске состоялась торжественная церемония награждения в рамках итогового оперативного совещания управления МВД России по Ангарскому городскому округу. Мэр округа Сергей Петров вручил благодарности и денежное вознаграждение за проявленную инициативу и содействие полиции четверым жителям территории.

Так, Сергей Веснин стал очевидцем преступления, когда в 12а микрорайоне неизвестный мужчина похитил сумку. Нападавший попытался скрыться. Сергей начал преследование, в ходе которого злоумышленник обронил собственные документы. По ним сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого.

За активное участие в патрулировании и оказание помощи при задержании правонарушителей поощрены представители «Ангарской народной казачьей дружины» и «Народной милиции Мегета».

Дружинники Евгений Богданов и Сергей Мамедов в составе пешего поста вместе с сотрудником полиции получили ориентировку о совершённом разбойном нападении. Мужчины задержали подозреваемого, у которого в ходе осмотра был обнаружен залоговый билет на похищенный сотовый телефон.

При патрулировании территории в деревне Зуй дружинник Игорь Иванов совместно с участковым уполномоченным полиции задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений.

Денежные выплаты за счёт средств муниципальной программы «Безопасность и правопорядок» ежегодно получают порядка 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа.
награждение Ангарск МВД Иркутская область
 
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