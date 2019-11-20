В России меняется порядок медосвидетельствования водителей

С 22 ноября на медкомиссии придётся сдавать мочу и кровь



С 22 ноября в России вступает в силу приказ минздрава России от 10 сентября № 731н, меняющий порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.



По информации министерства здравоохранения РБ, изменения предусматривают направление водителя на дополнительное медицинское обследование, которое включает в себя, помимо обследования психиатром-наркологом, обязательные инструментальные лабораторные исследования для диагностики употребления психоактивных веществ и заболеваний, препятствующих управлению транспортными средствами. Если ранее подобные исследования проводились лишь при наличии показаний, то теперь сдавать анализы станут все проходящие медицинскую комиссию для получения или замены водительского удостоверения.



Включены следующие обязательные исследования:

- ХТИ (химико-токсикологическое исследование) на определение содержания психоактивных веществ в моче;

- CDT (диагностика злоупотребления алкоголем) на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина в сыворотке крови.



Данная мера будет способствовать противодействию употребления психоактивных веществ среди водителей транспортных средств. Однако в связи с этим увеличится время прохождения обследования. Как сообщает пресс-служба администрации Читы, это связано с необходимостью проведения обязательных лабораторных исследований. Если сегодня водительскую медицинскую комиссию все желающие могут пройти в наркодиспансере в течение одного дня, то с 22 ноября на это потребуется уже два дня.



По словам Олега Дубинина, главного врача Забайкальского краевого наркологического диспансера, стоимость такой медкомиссии, к сожалению, также возрастёт. Связано это, прежде всего, с дороговизной лабораторных исследований. В Забайкальском крае только в краевом наркодиспансере есть специальное оборудование для капиллярного электрофореза, позволяющего выявить маркеры хронической алкоголизации. И стоимость только расходных материалов для проведения одного такого исследования составляет свыше двух тысяч рублей.



