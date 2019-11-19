Байкальский заповедник посетили иностранные туроператоры

Также приехали представители туристской индустрии из российских городов



8 ноября Байкальский заповедник в Бурятии посетили представители туристской индустрии из Германии, Чехии и российских городов: Новосибирска, Владивостока, Москвы и Иркутска. Они прибыли в Бурятию для изучения туристских ресурсов региона.



- В центральной усадьбе Байкальского заповедника гости осмотрели экспозиции «Байкал на ладони», музея природы, этнографического городка «Природоохранные традиции народов Забайкалья», а также комплекс «Натуралист на Байкале», который совсем недавно открылся для посещения, - сообщили в пресс-службе заповедника.



Следующей остановкой стал визит-центр «Байкал заповедный». Здесь гости познакомились с экспозиционными залами, посвящёнными Байкалу, особо охраняемым природным территориям «Заповедного ожерелья Байкала» и экологическим проблемам Байкальского региона, а также путям их решения. Историко-мемориальный комплекс «Байкальская переправа» продемонстрировал героические страницы истории страны.



- На презентации туроператорам были представлены туристские ресурсы Байкальского заповедника, а также перспективы развития и новые идеи для сохранения историко-культурного и природного наследия. Обсуждались вопросы взаимодействия и партнёрства, - отметили в заповеднике.





