Мероприятие приурочили ко Дню толерантности
В международный день толерантности член общественного совета при МВД по Бурятии Валентина Буянтуева организовала творческий мастер-класс для воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В мероприятии участвовали волонтёры ресурсного центра поддержки добровольчества «ДоброДом».
Организаторы мероприятия предложили ребятам создать дерево дружбы и поговорили с подростками об уважении и толерантности. Призвали ребят познавать мир, развиваться, узнавать культуру и традиции народов мира.
- Творческий мастер-класс проходил за неспешной беседой. Гостьи рассказали «трудным» подросткам о волонтёрском движении, о социальной ответственности и опыте работы на крупных мероприятиях. Больше всего ребят заинтересовал рассказ гостей о работе на Чемпионате мира по боксу среди женщин. Волонтёры познакомились со спортсменами из разных стран мира, попрактиковались в знании иностранных языков и познакомили их с традициями Бурятии, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Главное для волонтёра – умение работать в команде. Именно это умение организаторы мероприятия и развивали в воспитанниках центра. Команда добровольцев и подростки вместе создавали большое дерево дружбы: вырезали из бумаги листву, рисовали основу дерева и расписывали фон – зелёную траву и яркое синее небо.
Как отметила Валентина Буянтуева, первое мероприятие волонтёров «ДоброДома» и подростков, состоящих на учётах в подразделениях по делам несовершеннолетних, прошло на позитивной волне. Теперь творческие встречи станут регулярными.
В Улан-Удэ волонтёры создали с подростками дерево дружбы
Общество, Фото:
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