В Улан-Удэ сотрудники УФСИН померялись урожаем

Сотрудники учреждений и подразделений УФСИН, а также коллектив ветеранов УИС представили выращенный на своих огородах урожай и приготовленные из него всевозможные блюда, консервации, напитки, поделки на суд зрителей и жюри



Мероприятие это ежегодное, впервые за 20 лет оно прошло вы парке культуры и отдыха «Юбилейный», сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



В состав жюри вошли председатель Общественного совета при УФСИН Бурятии Николай Ломако, заместитель министра промышленности и торговли Бурятии Алексей Оловянников, заместитель председателя комитета по социальной политике Улан-Удэ Маргарита Мантатова, проректор по научной исследовательской работе и международным связям БГСХА Алексей Третяков, председатель Общества защиты прав потребителей Светлана Манзанова, атаман Союза казаков Бурятии Алексей Шадрин, начальник отдела инвестиций агропродовольственного рынка и внешних связей министерства сельского хозяйства и продовольствия Дамдин Намсараев, художественный руководитель театра народной музыка и танца «Забава» Николай Осипов



Жюри определяли победителей в разных номинациях. Это - самый большой овощ или фрукт, самый оригинальный плод, самый лучший напиток, лучшее консервирование, приготовленное блюдо из даров осени и самые оригинальные композиции из цветов, поделки и плакаты. Сотрудники защищали свои экспозиции театральными постановками, песнями и танцами.



Также в рамках конкурса прошла ярмарка выращенных овощей и продукции, производимой в исправительных учреждениях Бурятии. Здесь и сувениры, шахматы и нарды, а также выпечка, молоко, мед, яйцо, картофель и даже мясо. Все желающие смогли попробовать шашлык с пылу с жару.



По итогам конкурса жюри присудило победу лечебно-исправительному учреждению №5, второе место досталось сотрудникам исправительной колонии № 1, третье место разделили ИК-2 и ИК-8. Призеров наградили дипломами, а победителю также вручили переходящий кубок.



История праздника в региональном ведомстве насчитывает 20 лет. Впервые он состоялся в следственном изоляторе № 1 в 1999 году, и проходил между отделами учреждения.



