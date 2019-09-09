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Отопительный сезон в Улан-Удэ начнётся 16 сентября

Отопительный сезон в Улан-Удэ начнётся 16 сентября
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Подключение потребителей будет производиться поэтапно

Согласно распоряжению администрации города, с 16 сентября в столице Бурятии начинается отопительный сезон.

Руководителям предприятий, организаций и учреждений Улан-Удэ, являющихся потребителями тепловой энергии, до 16 сентября необходимо обеспечить готовность объектов к началу отопительного сезона. ПАО «ТГК-14» нужно подготовить ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельные к заполнению тепловых сетей, а также подать тепло горожанам в срок до 26 сентября.

Управляющим компаниям, а также ТСЖ нужно обеспечить готовность внутридомовых сетей к приему теплоносителя.

С 10 сентября к теплу будут подключены детские сады №143 «Золотая рыбка» (корпус № 2, по ул. Артема, 5а) и № 84 «Снегурочка» по ул. Орловская, 35 а.

Также с 10 сентября будут подключены ГАУЗ «Детская клиническая больница с центром медицинской реабилитации», ЦРМ «Здоровье» в селе Сотниково по ул. Медицинская,1 и ГБУЗ «Специализированный психоневрологический дом ребенка «Аистенок» по ул. Краснофлотская,46 «А».

С 16 сентября начнётся подключение потребителей от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, в первоочередном порядке к теплу будут подключены социально-бюджетные учреждения. Подключение потребителей для недопущения гидравлической разбалансировки и для равномерного набора мощности источниками теплоснабжения будет производиться поэтапно до 26 сентября, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.


отопительный сезон
 
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