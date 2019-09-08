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В Бурятии Республиканская клиническая больница получила оборудование

В Бурятии Республиканская клиническая больница получила оборудование
Общество, 
Больница обеспечена современной медицинской техникой общей стоимостью 45,3 миллиона рублей

Главе Бурятии в субботу, 7 сентября, продемонстрировали новое оборудование, полученное Республиканской клинической больницей имени Семашко в рамках национально проекта «Здравоохранение» и «единой» дальневосточной субсидии.

- По нацпроекту получили специальный хирургический микроскоп, который позволяет проводить нейрохирургические операции. Систему искусственного кровообращения, систему искусственной вентиляции лёгких - всё новое и высшего класса, что позволяет более качественно проводить сложные операции. Плюс поставлен аппарат УЗИ экспертного класса. По дальневосточной субсидии будет поставка УЗИ премиум-класса. То есть, идёт обновление оборудования, которое позволит повысить качество медицинского обслуживания, сохранять здоровье нашим гражданам. И мы будем продолжать системно работать в сфере здравоохранения, чтобы наши люди не болели. А если заболеют - получали самое качественное лечение, - заявил Алексей Цыденов.

В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национально проекта «Здравоохранение» республиканская больница обеспечена современной медицинской техникой общей стоимостью 45,3 миллиона рублей.

Нейрохирурги получили новый операционный микроскоп стоимостью 16 млн рублей. Он необходим при операциях на открытом головном мозге - на сосудах головного мозга, диаметр которых может составлять до 2 мм. Также оборудование незаменимо при оперативном лечении доброкачественных и злокачественных новообразований головного мозга.

Для улучшения диагностики сердечно-сосудистых заболеваний в распоряжение специалистов поступил современный комплекс для ультразвуковых исследований экспертного класса. Стоимость оборудования - 7,4 млн рублей.

На средства «единой» дальневосточной субсидии для кардиохирургов республики приобретён новый аппарат искусственного кровообращения стоимостью 13 млн рублей. В последний раз это оборудование обновляли в 1999 году.

В целом, в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2019 году по республике идёт обновление в первичных сосудистых отделениях медицинских учреждений республики и Региональном сосудистом центре - приобретается 52 единицы оборудования на 76,2 млн рублей. Напомним, 12 нацпроектов, действующих до 2024 года, разработаны и утверждены во исполнение «майского» указа президента России Владимира Путина.

План социального развития центров экономического роста Бурятии («единая» дальневосточная субсидия) 14 марта 2019 года одобрила подкомиссия под председательством зампреда правительства России – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В него включены 73 мероприятия на 6 млрд рублей. 27 мая в план дополнительно были включены еще 17 мероприятий на 278 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии. 
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