Швейцарский экстремал не смог переплыть Байкал из-за проблем со здоровьём

Эрнст Бромайс, пловец из Швейцарии, 11 июля начал свой заплыв вдоль восточного берега Байкала. Он планировал завершить свой маршрут к середине сентября, преодолев 800 километров.
Как сообщал «Байкал-Daily», цель такого заплыва – привлечь внимание общественности к сохранению озера Байкал, информировать людей о проблемах водных ресурсов. Послание Бромайса звучит так: «Самое время каждому человеку стать тем, кем я уже являюсь – амбассадором воды».
17 августа спортсмен сообщил, что вынужден прекратить свой заплыв из-за проблем с сердцем. Он поделился этой новостью на своей странице в Instagram:
«Снова чувствую землю под ногами! Всем спасибо за великолепную поддержку в течение последних недель. Выходить из Байкала было нелегко. Но решение было правильным! Спасибо доктору Вальтеру Кистлеру и его команде за помощь в больнице. Сердечная аритмия имеет доброкачественный характер. Я до сих пор чувствую её, но становится лучше. На данный момент я не принимаю никаких препаратов и проводить операцию необязательно. Воспоминания об этой экспедиции останутся глубоко в моем сердце. Байкал всегда в моей душе. Я продолжу свое путешествие как посланник воды. Мне, нет, нам всем нужно ещё многое сделать. На земле или в воде. Вместе мы можем все изменить!», - написал Эрнст Бромайс в соцсети.
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Again ground under my feet! Thank you all for the great support during the last weeks. Getting out of the lake Baikal was not easy. But the decision was right! Thank you Dr. Walter Kistler and his team for the great job at the hospital. The cardiac arrhythmias are benign. I can still feel it, but it is getting better. At the moment, I do not swallow any beta-blockers and an operation does not seem to be necessary. The memories of the www.bwtlakebaikal.com expedition are incredibly deep. The lake will always stay in my soul. I will continue my journey as a water ambassador. I, no, all of us, still have much to do. On earth or in the water. Together we make the difference! Photo: Lake Davos. Related to the lake Baikal. #waterambassador #thebluemiracle #dasblauewunder #bwt #oris #haglöfs #aquaspheregermany #transa #bluepeace #bottlefreezone
Бромайс мог стать первым в истории человеком, который вплавь пересёк Байкал вдоль, а не поперек.
В 2014 году швейцарский пловец поставил рекорд, проплыв больше 1,2 тыс. км вдоль течения Рейна - от истоков реки в швейцарских Альпах до голландского Роттердама. Он также вплавь пересек все крупнейшие озера Швейцарии.