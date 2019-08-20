Швейцарский экстремал не смог переплыть Байкал из-за проблем со здоровьём



Эрнст Бромайс, пловец из Швейцарии, 11 июля начал свой заплыв вдоль восточного берега Байкала. Он планировал завершить свой маршрут к середине сентября, преодолев 800 километров.



Как сообщал «Байкал-Daily», цель такого заплыва – Как сообщал «Байкал-Daily», цель такого заплыва – привлечь внимание общественности к сохранению озера Байкал, информировать людей о проблемах водных ресурсов. Послание Бромайса звучит так: «Самое время каждому человеку стать тем, кем я уже являюсь – амбассадором воды».



17 августа спортсмен сообщил, что вынужден прекратить свой заплыв из-за проблем с сердцем. Он поделился этой новостью на своей странице в Instagram:



В 2014 году швейцарский пловец поставил рекорд, проплыв больше 1,2 тыс. км вдоль течения Рейна - от истоков реки в швейцарских Альпах до голландского Роттердама. Он также вплавь пересек все крупнейшие озера Швейцарии.

