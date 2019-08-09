В Бурятии захламили сельхозучасток

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Также земля заросла сорняками



Земельный участок сельхозназначения площадью 6,5 гектара, расположенный рядом с селом Дубинино Кабанского района Бурятии не использовался по назначению.



Земля заросла сорняками. Тем самым собственник участка не соблюдает правила противопожарного режима.



- Согласно законодательству, правообладатели земельных участков сельхозназначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Кроме того, на площади 0,4 гектара участок захламлён твёрдыми бытовыми отходами: шифером, стеклянными и пластмассовыми бутылками, кирпичом.



Собственника участка привлекут к административной ответственности.

