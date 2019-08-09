Также земля заросла сорняками
Земельный участок сельхозназначения площадью 6,5 гектара, расположенный рядом с селом Дубинино Кабанского района Бурятии не использовался по назначению.
Земля заросла сорняками. Тем самым собственник участка не соблюдает правила противопожарного режима.
- Согласно законодательству, правообладатели земельных участков сельхозназначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Кроме того, на площади 0,4 гектара участок захламлён твёрдыми бытовыми отходами: шифером, стеклянными и пластмассовыми бутылками, кирпичом.
Собственника участка привлекут к административной ответственности.
В Бурятии захламили сельхозучасток
Общество, Фото:
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