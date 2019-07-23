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Спортсмены Бурятии взяли две медали всероссийского турнира по стрельбе

Спортсмены Бурятии взяли две медали всероссийского турнира по стрельбе
Общество, 
Спортсмены Бурятии завоевали бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия

В олимпийском упражнении «Винтовка пневматическая, 10м, пара смешанная» за медали боролись 22 команды из 13 регионов, сообщает минспорта Бурятии.

Бронзу завоевали представители Бурятии Анастасия Деревягина и Андрей Федосеев. Золотые и серебряные медали завоевали спортсмены из Архангельской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году Анастасия Деревягина завоевала серебро юношеских Олимпийских игр. Власти Бурятии вручили юной спортсменке сертификат на жильё в размере 2,2 миллиона рублей.

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