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Стальвира Оршуш завоевала бронзу Европейских игр

Стальвира Оршуш завоевала бронзу Европейских игр
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятская борица не оставила никаких шансов своей сопернице

Борица из Бурятии Стальвира Оршуш стала бронзовым призёром Европейских игр, которые проходят в Минске.

Стальвира одержала уверенную досрочную победу в схватке с венгеркой Мерседес Денеш. Судья остановил схватку при счёте 10:0 в пользу Оршуш.



- Бронза - это тоже медаль, хотя и не того достоинства. Вчера не получилось полностью реализовать свое желание, мотивацию и настрой на эти соревнования, допустила ошибку и не прошла в финал, - цитирует спортсменку ТАСС. – Знала, что сегодня нужно бороться и зарабатывать медаль, ради себя и своей команды.

Как сообщал «Байкал-Daily», в полуфинал Европейских игр по боксу вышла спортсменка из Бурятии Дарима Сандакова. Триуфатор прошлых Евроигр Батор Сагалуев соревнования уже покинул.

Стальвира Оршуш двукратная чемпионка Европы.


спорт вольная борьба Европейские игры
 
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