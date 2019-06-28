Стальвира Оршуш завоевала бронзу Европейских игр

Бурятская борица не оставила никаких шансов своей сопернице
Борица из Бурятии Стальвира Оршуш стала бронзовым призёром Европейских игр, которые проходят в Минске.
Стальвира одержала уверенную досрочную победу в схватке с венгеркой Мерседес Денеш. Судья остановил схватку при счёте 10:0 в пользу Оршуш.
- Бронза - это тоже медаль, хотя и не того достоинства. Вчера не получилось полностью реализовать свое желание, мотивацию и настрой на эти соревнования, допустила ошибку и не прошла в финал, - цитирует спортсменку ТАСС. – Знала, что сегодня нужно бороться и зарабатывать медаль, ради себя и своей команды.
Как сообщал «Байкал-Daily», в полуфинал Европейских игр по боксу вышла спортсменка из Бурятии Дарима Сандакова
. Триуфатор прошлых Евроигр Батор Сагалуев соревнования уже покинул
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Стальвира Оршуш двукратная чемпионка Европы
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Бурятская борица не оставила никаких шансов своей сопернице
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