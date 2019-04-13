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Борица Стальвира Оршуш из Бурятии стала чемпионкой Европы

Борица Стальвира Оршуш из Бурятии стала чемпионкой Европы
Общество, 
Бурятская спортсменка призналась, что в ночь перед финалом спала всего два часа

Стальвира Оршуш из Бурятии второй год подряд выиграла чемпионат Европы по женской борьбе. Турнир завершился в Бухаресте. Год назад Стальвира также была чемпионкой Европы. В этом году со своей прошлогодней соперницей за золото спортсменка из Бурятии встретилась в полуфинале, вырвав победу в упорной борьбе. В финале Стальвире противостояла украинка Лилия Хоришна.

Спортсменку из Украины Оршуш победила за явным преимуществом – со счётом 13:3. 




Стальвира стала единственной россиянкой, завоевавшей золото чемпионата Европы. Также в активе сборной серебро и две бронзы. Одну бронзовую медаль завоевала Мария Кузнецова, выступающая в параллельном зачёте за Бурятию и Чувашию.

Интервью чемпионки, которая она дала после финала, представила федерация спортивной борьбы России. «Победа досталась спортсменке ценой неимоверной концентрации всех сил и эмоций. Настолько, что после окончания поединка спортсменке понадобилось время прийти в себя прежде, чем начать общение с журналистами», - отмечает федерация спортивной борьбы.

- Это эмоции, они совладали со мной, - сказала Стальвира Оршуш. - Большое спасибо всем, что столько людей приехало меня поддерживать. Я была полностью сконцентрирована до конца финальной встречи, все свои эмоции и мысли направила на победу. Я очень хотела завоевать золотую медаль. Я была, как будто, собрана в одном энергетическом шаре. К турниру была очень тяжелая подготовка. Все вместе - это вылилось такие эмоции.

- Вчера, у вас была очень сложная пулька, в которой пришлось выложиться по максимуму. Где вы нашли силы, чтобы так настроиться на финал?

- За ночь я спала всего два часа, было серьёзное возбуждение после такой нагрузки. Мне было тяжело отдыхать, но нужно было и это пройти, чтобы была золотая медаль.

- На этом чемпионате Европы вам пришлось по полной программе взять на себя лидерские функции…

- Очень приятно, что меня считают лидером. Я им стала совсем недавно. Раньше равнялась на других, более опытных девчонок. Всему своё время, все растут. Вот, видимо, и я подросла, раз меня считают одним из лидеров команды.

- Какой поединок был для вас самым сложным?

- Я на каждый поединок настраиваюсь как на самый ответственный, потому что от него зависит буду ли продолжать участвовать в турнире дальше. Есть тяжелые поединки, есть те, где удается побеждать досрочно, но в каждом я выкладываюсь полностью. 




- Вы выигрываете чемпионат Европы второй год подряд. Где было сложнее: здесь или в Каспийске?

- Подтверждать титул всегда тяжелее. После победы на тебя настраиваются как на лидера. Тебя изучают, но и мы не стоим на месте, мы тоже идем вперед. Это большой спорт, нужно постоянно совершенствоваться, чтобы идти в ногу со временем и постоянно улучшать свои качества борьбы.

- Сложно выходить на ковёр, когда на вас была практически последняя надежда у нашей команды на золото…

- Я об этом не думала, просто выполняла свою работу и получала удовольствие от борьбы. Я стараюсь поймать спортивный кураж и полностью реализовать свой потенциал. Я много работала, у меня есть определенные задатки, и мне нужно сконцентрироваться и все это показать. Больше от меня ничего не нужно.

- В чём нужно прибавить, чтобы успешно выступать не только на европейском, но и на мировом уровне?

- Для этого нужна очень грамотная, чёткая работа. Нужно пахать, но пахать грамотно. Работать очень тонко над всеми нюансами, все учитывать. Мы работаем, но все и сразу не приходит. Я не сразу начала выигрывать европейские старты. Надеюсь, впереди у меня будет возможность выступать на чемпионате мира, я буду готовиться.

- Какие задачи будете себе ставить на этот турнир?

- Золотая медаль чемпионата мира – мечта любого спортсмена. Если мечтать, так по-крупному стремиться к высшей награде.

- Кому посвящаете эту победу?

- Затрудняюсь ответить, потому что эта победа наша общая, всей команды, а не только моя. Это огромный труд.




- Стальвира, я впервые вижу вас с короткими волосами, причёску поменяли на удачу?

- Нет, просто захотела сменить имидж. Я же девушка, хочу выглядеть стильно. Но заплетаться все равно приходится (улыбается)

- На этом чемпионате вы жили в одном номере с другой финалисткой турнира Светланой Липатовой, которая стала второй. Вчера вечером что-то обсуждали?

- Знаете, мы поддерживаем друг друга часто даже без слов. Я болею за нее всей душой. Вчера смотрела все ее поединки.

- Когда вы настраиваетесь в разминочном зале вы всегда очень сконцентрированы, но при этом идёте болеть за подругу на трибуны. Как вам удаётся так управлять своими эмоциями?

- Стараюсь полностью не выплескиваться. Это борьба. Я болею, но стараюсь не перегорать и сохранить эмоции для себя.

- В полуфинале у вас снова пошла кровь из носа…

- К сожалению, я не могу это контролировать. В какой–то момент, когда ударяют по носу, идёт кровь. На чемпионате мира меня это сбило. Нужно будет снова пройти обследование, и искать возможность как можно надёжнее решить эту проблему. Мы уже консультировались с врачами, и на какое-то время удаётся это остановить. 
спорт чемпионат Европы вольная борьба
 
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