Борица Стальвира Оршуш из Бурятии стала чемпионкой Европы













Стальвира стала единственной россиянкой, завоевавшей золото чемпионата Европы. Также в активе сборной серебро и две бронзы. Одну бронзовую медаль завоевала Мария Кузнецова, выступающая в параллельном зачёте за Бурятию и Чувашию.



Интервью чемпионки, которая она дала после финала, представила федерация спортивной борьбы России. «Победа досталась спортсменке ценой неимоверной концентрации всех сил и эмоций. Настолько, что после окончания поединка спортсменке понадобилось время прийти в себя прежде, чем начать общение с журналистами», - отмечает федерация спортивной борьбы.



- Это эмоции, они совладали со мной, - сказала Стальвира Оршуш. - Большое спасибо всем, что столько людей приехало меня поддерживать. Я была полностью сконцентрирована до конца финальной встречи, все свои эмоции и мысли направила на победу. Я очень хотела завоевать золотую медаль. Я была, как будто, собрана в одном энергетическом шаре. К турниру была очень тяжелая подготовка. Все вместе - это вылилось такие эмоции.



- Вчера, у вас была очень сложная пулька, в которой пришлось выложиться по максимуму. Где вы нашли силы, чтобы так настроиться на финал?



- За ночь я спала всего два часа, было серьёзное возбуждение после такой нагрузки. Мне было тяжело отдыхать, но нужно было и это пройти, чтобы была золотая медаль.



- На этом чемпионате Европы вам пришлось по полной программе взять на себя лидерские функции…



- Очень приятно, что меня считают лидером. Я им стала совсем недавно. Раньше равнялась на других, более опытных девчонок. Всему своё время, все растут. Вот, видимо, и я подросла, раз меня считают одним из лидеров команды.



- Какой поединок был для вас самым сложным?



- Я на каждый поединок настраиваюсь как на самый ответственный, потому что от него зависит буду ли продолжать участвовать в турнире дальше. Есть тяжелые поединки, есть те, где удается побеждать досрочно, но в каждом я выкладываюсь полностью.





















- Стальвира, я впервые вижу вас с короткими волосами, причёску поменяли на удачу?



- Нет, просто захотела сменить имидж. Я же девушка, хочу выглядеть стильно. Но заплетаться все равно приходится (улыбается)



- На этом чемпионате вы жили в одном номере с другой финалисткой турнира Светланой Липатовой, которая стала второй. Вчера вечером что-то обсуждали?



- Знаете, мы поддерживаем друг друга часто даже без слов. Я болею за нее всей душой. Вчера смотрела все ее поединки.



- Когда вы настраиваетесь в разминочном зале вы всегда очень сконцентрированы, но при этом идёте болеть за подругу на трибуны. Как вам удаётся так управлять своими эмоциями?



- Стараюсь полностью не выплескиваться. Это борьба. Я болею, но стараюсь не перегорать и сохранить эмоции для себя.



- В полуфинале у вас снова пошла кровь из носа…



- К сожалению, я не могу это контролировать. В какой–то момент, когда ударяют по носу, идёт кровь. На чемпионате мира меня это сбило. Нужно будет снова пройти обследование, и искать возможность как можно надёжнее решить эту проблему. Мы уже консультировались с врачами, и на какое-то время удаётся это остановить.

