Борица Стальвира Оршуш из Бурятии стала чемпионкой Европы

Стальвира Оршуш из Бурятии второй год подряд выиграла чемпионат Европы по женской борьбе. Турнир завершился в Бухаресте. Год назад Стальвира также была чемпионкой Европы. В этом году со своей прошлогодней соперницей за золото спортсменка из Бурятии встретилась в полуфинале, вырвав победу в упорной борьбе. В финале Стальвире противостояла украинка Лилия Хоришна.
Спортсменку из Украины Оршуш победила за явным преимуществом – со счётом 13:3.
Стальвира стала единственной россиянкой, завоевавшей золото чемпионата Европы. Также в активе сборной серебро и две бронзы. Одну бронзовую медаль завоевала Мария Кузнецова, выступающая в параллельном зачёте за Бурятию и Чувашию.
Интервью чемпионки, которая она дала после финала, представила федерация спортивной борьбы России. «Победа досталась спортсменке ценой неимоверной концентрации всех сил и эмоций. Настолько, что после окончания поединка спортсменке понадобилось время прийти в себя прежде, чем начать общение с журналистами», - отмечает федерация спортивной борьбы.
- Это эмоции, они совладали со мной, - сказала Стальвира Оршуш. - Большое спасибо всем, что столько людей приехало меня поддерживать. Я была полностью сконцентрирована до конца финальной встречи, все свои эмоции и мысли направила на победу. Я очень хотела завоевать золотую медаль. Я была, как будто, собрана в одном энергетическом шаре. К турниру была очень тяжелая подготовка. Все вместе - это вылилось такие эмоции.
- Вчера, у вас была очень сложная пулька, в которой пришлось выложиться по максимуму. Где вы нашли силы, чтобы так настроиться на финал?
- За ночь я спала всего два часа, было серьёзное возбуждение после такой нагрузки. Мне было тяжело отдыхать, но нужно было и это пройти, чтобы была золотая медаль.
- На этом чемпионате Европы вам пришлось по полной программе взять на себя лидерские функции…
- Очень приятно, что меня считают лидером. Я им стала совсем недавно. Раньше равнялась на других, более опытных девчонок. Всему своё время, все растут. Вот, видимо, и я подросла, раз меня считают одним из лидеров команды.
- Какой поединок был для вас самым сложным?
- Я на каждый поединок настраиваюсь как на самый ответственный, потому что от него зависит буду ли продолжать участвовать в турнире дальше. Есть тяжелые поединки, есть те, где удается побеждать досрочно, но в каждом я выкладываюсь полностью.
- Вы выигрываете чемпионат Европы второй год подряд. Где было сложнее: здесь или в Каспийске?
- Подтверждать титул всегда тяжелее. После победы на тебя настраиваются как на лидера. Тебя изучают, но и мы не стоим на месте, мы тоже идем вперед. Это большой спорт, нужно постоянно совершенствоваться, чтобы идти в ногу со временем и постоянно улучшать свои качества борьбы.
- Сложно выходить на ковёр, когда на вас была практически последняя надежда у нашей команды на золото…
- Я об этом не думала, просто выполняла свою работу и получала удовольствие от борьбы. Я стараюсь поймать спортивный кураж и полностью реализовать свой потенциал. Я много работала, у меня есть определенные задатки, и мне нужно сконцентрироваться и все это показать. Больше от меня ничего не нужно.
- В чём нужно прибавить, чтобы успешно выступать не только на европейском, но и на мировом уровне?
- Для этого нужна очень грамотная, чёткая работа. Нужно пахать, но пахать грамотно. Работать очень тонко над всеми нюансами, все учитывать. Мы работаем, но все и сразу не приходит. Я не сразу начала выигрывать европейские старты. Надеюсь, впереди у меня будет возможность выступать на чемпионате мира, я буду готовиться.
- Какие задачи будете себе ставить на этот турнир?
- Золотая медаль чемпионата мира – мечта любого спортсмена. Если мечтать, так по-крупному стремиться к высшей награде.
- Кому посвящаете эту победу?
- Затрудняюсь ответить, потому что эта победа наша общая, всей команды, а не только моя. Это огромный труд.
- Стальвира, я впервые вижу вас с короткими волосами, причёску поменяли на удачу?
- Нет, просто захотела сменить имидж. Я же девушка, хочу выглядеть стильно. Но заплетаться все равно приходится (улыбается)
- На этом чемпионате вы жили в одном номере с другой финалисткой турнира Светланой Липатовой, которая стала второй. Вчера вечером что-то обсуждали?
- Знаете, мы поддерживаем друг друга часто даже без слов. Я болею за нее всей душой. Вчера смотрела все ее поединки.
- Когда вы настраиваетесь в разминочном зале вы всегда очень сконцентрированы, но при этом идёте болеть за подругу на трибуны. Как вам удаётся так управлять своими эмоциями?
- Стараюсь полностью не выплескиваться. Это борьба. Я болею, но стараюсь не перегорать и сохранить эмоции для себя.
- В полуфинале у вас снова пошла кровь из носа…
- К сожалению, я не могу это контролировать. В какой–то момент, когда ударяют по носу, идёт кровь. На чемпионате мира меня это сбило. Нужно будет снова пройти обследование, и искать возможность как можно надёжнее решить эту проблему. Мы уже консультировались с врачами, и на какое-то время удаётся это остановить.