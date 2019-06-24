Бурятский боксёр Батор Сагалуев покинул Евроигры

В пятницу в Минске стартовали II Европейские игры. Как сообщал «Байкал-Daily», в состав сборной России попали шесть спортсменов из Бурятии.
Бурятские лучницы Инна Степанова и Анна Балсукова, а также спортсменка из Свердловской области Ксения Петрова 22 июня не смогли одолеть лучниц из Дании в командных соревнованиях, проиграв с общим счётом 4-5. Теперь девушки будут соревноваться только в индивидуальном зачёте, он начнётся уже завтра.
Помимо лучниц, неудачу потерпел боксёр Батор Сагалуев, триумфатор первых Европейских Игр четырёхлетней давности. В 1/8 финала он уступил бойцу из Ирландии Дэйли Ригану с общим счётом 0-5 и выбыл с соревнований.
Но уже завтра на ринг выйдет Дарима Сандакова, выступающая в весе до 75 кг. Она встретится со спортсменкой из Испании.
Также завтра начнутся соревновательные дни для бурятских бориц Стальвиры Оршуш и Марии Кузнецовой. К слову, Марии Кузнецовой вообще пришлось экстренно готовиться к Европейским играм. По различным причинам на соревнования не смогли поехать спортсменки в весовой категории до 62 килограмм. Спортсменка из Бурятии всегда выступала лишь в весе до 65 и поэтому ей пришлось сгонять лишние 3 кг.
- Старалась выполнять те задания, которые мне говорили тренера. Но сейчас я уже, практически сделала норму, – рассказала спортсменка.
Европейские игры, или Европиада (англ. European Games) — региональные международные комплексные спортивные соревнования среди атлетов Европы. Они проводятся раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов. Первые Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана городе Баку. Изначально было решено проводить только летние игры, но есть предложение, чтобы также проводились и зимние Европейские игры.
В Европейских играх участвуют все расположенные в Европе общепризнанные страны (кроме Ватикана), а также имеющие меньшие европейские части Россия, Турция, имеющие незначительные европейские части Армения, Азербайджан и Грузия, расположенные полностью в Азии Кипр, Израиль.
У Евроигр есть одна особенность: страна-хозяйка сама выбирает виды спорта в программу соревнований. Белорусы отказались от таких популярных видов спорта, как волейбол, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, таэквондо, фехтование и др.
На данный момент сборная России уверенно лидирует в общем зачёте с 19 золотыми медалями. На втором месте Беларусь - 10 золотых наград, на третьем - Украина - 5 медалей высшего достоинства.