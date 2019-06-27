Дарима Сандакова из Бурятии вышла в полуфинал Европейских игр

Спортсменка из Бурятии легко выиграла бой с соперницей из Украины. ВИДЕО
26 июня на Европейских играх в Минске состоялись четвертьфинальные поединки по боксу среди женщин. Бурятской спортсменке Дариме Сандаковой, выступающей в весовой категории 75 кг, противостояла спортсменка из Украины Мария Боруца.
Все три раунда прошли под диктовку бурятской спортсменки: Сандакова уверенно расстреливала соперницу с дальней дистанции за счёт хорошей скорости и работы ног, а при входе в клинч «вязала» Боруцу, не давая работать в удобной ей манере.
В результате все судьи единогласно отдали победу Дариме Сандаковой, которая таким образом вышла в полуфинал Европейских игр, сообщает группа «Борцы Бурятии» в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщал «Байкал-Daily», другой известный боксёр из Бурятии Батор Сагалуев в 1/8 финала уступил бойцу из Ирландии Дэйли Ригану
с общим счётом 0-5 и выбыл с соревнований. Всего на Европейские игры попали шесть спортсменов из Бурятии.
Спортсменка из Бурятии легко выиграла бой с соперницей из Украины. ВИДЕО
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