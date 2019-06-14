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«Красой Бурятии-2019» стала 20-летняя студентка ВСГУТУ

«Красой Бурятии-2019» стала 20-летняя студентка ВСГУТУ
Общество, 
Красавица работает в администрации Тункинского района

В Улан-Удэ накануне в театре оперы и балета состоялся ежегодный конкурс «Краса Бурятии-2019». В нём приняла участие 31 девушка.

В этом году творческое состязание было юбилейным - двадцатым по счёту.

Открылось мероприятие эффектным дефиле лучших участниц конкурса предыдущих годов под музыку исполнителя Игро. В течение конкурса прошли дефиле, показ творческих номеров красавиц, выступления звезд бурятской эстрады и многое другое.

На красочном шоу также присутствовали представители ассоциации конкурса «Мисс Монголия», которые в конце пригласили нескольких девушек принять участие уже в их состязании. 



Корону завоевала 20-летняя студентка ВСГУТУ (заочное обучение) Алтана Ангархаева. Родом девушка из Тункинского района, сейчас работает в администрации родного района. Также о ней известно, что ранее она играла в сборной Бурятии по волейболу «Хара морин» 

- Свободное время я провожу время с родными и на стадионе. Мечтаю открыть свою собственную ферму. Кредо: верить в себя и добиваться поставленных целей. Всегда приду на помощь, всегда поддержу, иду навстречу, никогда не отказываю. В людях меня располагают открытость, человеколюбие, - говорится в анкете победительницы. 


 

Результаты конкурса следующие:

Алтана Ангархаева – «Краса Бурятии-2019»;
Сэсэгма Даиндарова - вице-«Краса Бурятии»;
Юля Дмитриева - 1 вице-«Краса Бурятии»;
Карина Бужинаева - 2 вице-«Краса Бурятии»;
Софья Имехенова - 3 вице-«Краса Бурятии» 
 
Юля Лещева - «Мисс очарование»;        
Елена Понедилок «Мисс лучшая модель»;        
София Цыбенова - «Мисс вдохновение»;
Ирина Шилкина «Мисс совершенство»;
Ирина Беднова - «Мисс Шарм»;

Дамдинцурунова Алтана – «Юная Краса Бурятии»;
Шагдурова Надежда - вице-«Юная Краса Бурятии»; 
Цыденжапова Дарина - 1 вице-«Юная Краса Бурятии»;
Смирнова Алина - 2 вице-«Юная Краса Бурятии»;
Дубровина Кристина - 3 вице-«Юная Краса Бурятии»;
Дондупова Долгор - 4 вице-«Юная Краса Бурятии»;

Хохоева Виктория - «Мисс грация»;
Воробьева Виктория - «Мисс спорт»; 
Титова Арина - «Мисс улыбка»;
Будник Чимита - «Мисс Интеллект»;
Ракова София - «Мисс обаяние»;
Куклина Дарья - «Мисс фото»;
Дашижапова Елена - «Мисс стиль» и «Мисс дружба»;

Лауреаты конкурса:
Романцова Виктория;
Хлебникова Мария;
Шурыгина Вафа;
Батсайхан Алдармаа;
Суходаева Валерия;
Еприцкая Диана;
Журба Анастасия;
Банзаракцаева Зоригма. 
 

Поздравить победительницу в номинации «вице-«Юная Краса Бурятии» Надежду Шагдурову из Оки приехал глава Окинского района Матвей Мадасов. 


Краса Бурятии конкурс красоты
 
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