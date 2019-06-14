«Красой Бурятии-2019» стала 20-летняя студентка ВСГУТУ















- Свободное время я провожу время с родными и на стадионе. Мечтаю открыть свою собственную ферму. Кредо: верить в себя и добиваться поставленных целей. Всегда приду на помощь, всегда поддержу, иду навстречу, никогда не отказываю. В людях меня располагают открытость, человеколюбие, - говорится в анкете победительницы.



Посмотреть эту публикацию в Instagram 💙💙💙 -«Меняться к лучшему» -«Добиваться всего сама» -«Быть счастливой» 💙💙💙 Публикация от @ alt_zhargalovna 13 Май 2019 в 9:02 PDT



Результаты конкурса следующие:



Алтана Ангархаева – «Краса Бурятии-2019»;

Сэсэгма Даиндарова - вице-«Краса Бурятии»;

Юля Дмитриева - 1 вице-«Краса Бурятии»;

Карина Бужинаева - 2 вице-«Краса Бурятии»;

Софья Имехенова - 3 вице-«Краса Бурятии»

Юля Лещева - «Мисс очарование»;

Елена Понедилок «Мисс лучшая модель»;

София Цыбенова - «Мисс вдохновение»;

Ирина Шилкина «Мисс совершенство»;

Ирина Беднова - «Мисс Шарм»;



Дамдинцурунова Алтана – «Юная Краса Бурятии»;

Шагдурова Надежда - вице-«Юная Краса Бурятии»; Цыденжапова Дарина - 1 вице-«Юная Краса Бурятии»;

Смирнова Алина - 2 вице-«Юная Краса Бурятии»;

Дубровина Кристина - 3 вице-«Юная Краса Бурятии»;

Дондупова Долгор - 4 вице-«Юная Краса Бурятии»;



Хохоева Виктория - «Мисс грация»;

Воробьева Виктория - «Мисс спорт»;

Титова Арина - «Мисс улыбка»;

Будник Чимита - «Мисс Интеллект»;

Ракова София - «Мисс обаяние»;

Куклина Дарья - «Мисс фото»;

Дашижапова Елена - «Мисс стиль» и «Мисс дружба»;



Лауреаты конкурса: Романцова Виктория;

Хлебникова Мария;

Шурыгина Вафа;

Батсайхан Алдармаа;

Суходаева Валерия;

Еприцкая Диана;

Журба Анастасия;

Банзаракцаева Зоригма.





Поздравить победительницу в номинации «вице-«Юная Краса Бурятии» Надежду Шагдурову из Оки приехал глава Окинского района Матвей Мадасов.





Поздравить победительницу в номинации «вице-«Юная Краса Бурятии» Надежду Шагдурову из Оки приехал глава Окинского района Матвей Мадасов. - Свободное время я провожу время с родными и на стадионе. Мечтаю открыть свою собственную ферму. Кредо: верить в себя и добиваться поставленных целей. Всегда приду на помощь, всегда поддержу, иду навстречу, никогда не отказываю. В людях меня располагают открытость, человеколюбие, - говорится в анкете победительницы. Корону завоевала 20-летняя студентка ВСГУТУ (заочное обучение) Алтана Ангархаева. Родом девушка из Тункинского района, сейчас работает в администрации родного района. Также о ней известно, что ранее она играла в сборной Бурятии по волейболу «Хара морин»

В Улан-Удэ накануне в театре оперы и балета состоялся ежегодный конкурс «Краса Бурятии-2019». В нём приняла участие 31 девушка.В этом году творческое состязание было юбилейным - двадцатым по счёту.Открылось мероприятие эффектным дефиле лучших участниц конкурса предыдущих годов под музыку исполнителя Игро. В течение конкурса прошли дефиле, показ творческих номеров красавиц, выступления звезд бурятской эстрады и многое другое.На красочном шоу также присутствовали представители ассоциации конкурса «Мисс Монголия», которые в конце пригласили нескольких девушек принять участие уже в их состязании.