Ангарский скалолаз стал призёром всероссийских соревнований

Золото ему помешал взять неудачный перехват



Ангарский спортсмен Кирилл Белянкин стал бронзовым призёром всероссийских юношеских соревнований по скалолазанию в дисциплине «трудность». Соревнования проходили с 4 по 8 июня в Перми.



Кирилл Белянкин занял третье место среди младших юношей 14-15 лет. Золотую медаль в дисциплине «трудность» в этой возрастной группе завоевал Владислав Шуневич из Санкт-Петербурга. Серебряную награду выиграл Александр Теплых из Москвы. Стоит отметить, что вся тройка призёров синхронно сорвалась при попытке сделать 32-й перехват, поэтому при распределении медалей учитывали итоги квалификации.



Кирилл Белянкин занимается скалолазанием у тренеров Дениса и Екатерины Веретениных. В феврале этого года ангарский спортсмен стал серебряным призёром первенства Сибирского федерального округа по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». Затем в марте 2019 года в Калининграде Кирилл занял второе место на первенстве России по скалолазанию в дисциплине «трудность».



Как сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области, ранее в Перми на всероссийских юношеских соревнованиях по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг» бронзовую медаль завоевала ещё одна спортсменка из Ангарска Валерия Веретенина.

