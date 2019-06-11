Золото ему помешал взять неудачный перехват
Ангарский спортсмен Кирилл Белянкин стал бронзовым призёром всероссийских юношеских соревнований по скалолазанию в дисциплине «трудность». Соревнования проходили с 4 по 8 июня в Перми.
Кирилл Белянкин занял третье место среди младших юношей 14-15 лет. Золотую медаль в дисциплине «трудность» в этой возрастной группе завоевал Владислав Шуневич из Санкт-Петербурга. Серебряную награду выиграл Александр Теплых из Москвы. Стоит отметить, что вся тройка призёров синхронно сорвалась при попытке сделать 32-й перехват, поэтому при распределении медалей учитывали итоги квалификации.
Кирилл Белянкин занимается скалолазанием у тренеров Дениса и Екатерины Веретениных. В феврале этого года ангарский спортсмен стал серебряным призёром первенства Сибирского федерального округа по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». Затем в марте 2019 года в Калининграде Кирилл занял второе место на первенстве России по скалолазанию в дисциплине «трудность».
Как сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области, ранее в Перми на всероссийских юношеских соревнованиях по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг» бронзовую медаль завоевала ещё одна спортсменка из Ангарска Валерия Веретенина.
Ангарский скалолаз стал призёром всероссийских соревнований
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