Школьников Улан-Удэ сводили в музей истории вневедомственной охраны

Традиционно в преддверии важных государственных праздников, памятных дат в музее истории управления Росгвардии проходят экскурсии для школьников, студентов ВУЗов и ССУЗов
Ко Дню России свои двери музей распахнул для воспитанников средней общеобразовательной школы № 18. В музей пришли более 20 школьников четвёртых классов.
- В музее Росгвардии мы находимся в первый раз. Сюда пришли, чтобы познакомиться с историей и достижениями вашей службы, с людьми, которые нас не только защищают, но и воспитывают в детях патриотизм, нравственность и гражданскую ответственность. Детям все очень понравилось, особенно старинные экспонаты, тематические выставки про Чернобыль и историю Росгвардии, - рассказала заместитель начальника летней площадки при школе № 18 Ольга Орлова.
Детям рассказали об истории Дня России, который является одним из самых молодых государственных праздников в стране.
- Мне особенно понравились кубки, старинные экспонаты – телевизор, печатная машинка, пульты. Очень интересно было посмотреть фотографии с Припяти и старую милицейскую форму, - говорит четвероклассница Алина Ситникова.
По информации Росгвардии по Бурятии
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