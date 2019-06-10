Дворовые команды играли на стадионе школы № 44, сообщает администрация Улан-Удэ.
Всего участвовало пять команд.
Итоги соревнований:
1 место - команда «Центр» (инструктор Татьяна Сугробова);
2 место - команда «ТОС Степной» (инструктор Будажап Цоктоев);
3 место - команда «Левый берег 2006» (инструктор Арсалан Биликтуев).
Турнир по мини-лапте прошёл в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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