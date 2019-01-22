Для них провели молебен и освятили воду
В исправительных учреждениях и следственных изоляторах Иркутской области прошли мероприятия, посвящённые православному празднику Крещение Господне. Осуждённые посетили праздничные службы в храмах и молитвенных комнатах, приняли участие в обрядах омовения.
В иркутском СИЗО-1 молебен провёл священник Евгений Старцев. Храм посетили несовершеннолетние, содержащиеся под арестом, и осуждённые, оставленные для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию учреждения.
В ангарской ИК-2 на службе в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» присутствовало 50 осуждённых. Священник Герман Подлосинский рассказал об истории праздника, а затем освятил воду в специально устроенной купели. Все желающие смогли совершить омовение.
В иркутской ИК-6 деревянную купель к празднику изготовили на производственном участке. Иерей Николай Куклин провёл обряд освящения купели и общежитий для осуждённых. Порядка 50 человек приняли участие в омовении.
Осуждённые, отбывающие наказание в колонии-поселении № 51, которая находится в посёлке Плишкино Иркутского района, посетили обряд освящения поселкового родника. Вместе с жителями посёлка осуждённые причастились и набрали освящённой воды, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.
В Иркутской области осуждённые отметили Крещение
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Для них провели молебен и освятили воду
Красочная детская книжка скоро появится в магазинах
Вольники из Тунки взяли 5 медалей соревнований
Потепление вызвало таяние снега с крыш
В Улан-Удэ состоится первенство ДФО по настольному теннису
Для этого нужно проголосовать за свой регион на сайте организатора «Живой классики»
Победители соревнования поедут на всероссийскую олимпиаду
Молодого человека задержала охрана
У животного был дефект глазного века
В состязаниях примут участие 40 подростков
Маршрут будет следовать от улицы Балтахинова в центре Улан-Удэ до Иволгинского района
Артисты представят в столице России постановку «Утиная охота. Сны Зилова»
Юморист опубликовал фейковый снимок с необычной подписью
Пока одни бастовали, другие пытались работать, но им мешали
Выпущена ещё одна песня «Самолёт за облака»