В Иркутской области осуждённые отметили Крещение

Для них провели молебен и освятили воду



В исправительных учреждениях и следственных изоляторах Иркутской области прошли мероприятия, посвящённые православному празднику Крещение Господне. Осуждённые посетили праздничные службы в храмах и молитвенных комнатах, приняли участие в обрядах омовения.



В иркутском СИЗО-1 молебен провёл священник Евгений Старцев. Храм посетили несовершеннолетние, содержащиеся под арестом, и осуждённые, оставленные для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию учреждения.



В ангарской ИК-2 на службе в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» присутствовало 50 осуждённых. Священник Герман Подлосинский рассказал об истории праздника, а затем освятил воду в специально устроенной купели. Все желающие смогли совершить омовение.



В иркутской ИК-6 деревянную купель к празднику изготовили на производственном участке. Иерей Николай Куклин провёл обряд освящения купели и общежитий для осуждённых. Порядка 50 человек приняли участие в омовении.



Осуждённые, отбывающие наказание в колонии-поселении № 51, которая находится в посёлке Плишкино Иркутского района, посетили обряд освящения поселкового родника. Вместе с жителями посёлка осуждённые причастились и набрали освящённой воды, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

